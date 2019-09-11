Глава ОСК опроверг сообщения о создании первых вертолетоносцев в Крыму

Проект вертолетоносцев для российского флота еще не утвержден, сообщил «РИА Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, также не определено и место их создания. «Пока проекта нет. А где строить — пускай родина решает», — заявил Рахманов.

В сентябре ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли писал, что в мае 2020 года в Керчи на заводе «Залив» планируется заложить два десантных корабля весом до 15 тыс. т, которые смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов.

По данным ТАСС, головной корабль планируется сдать флоту до конца 2027 года. Впрочем, агентство отмечало, что технический проект еще не завершен, его разработку планируется закончить в ближайшие месяцы. Источник «РИА Новости», в свою, очередь утверждал, что флот получит первый вертолетоносец в 2025 году.