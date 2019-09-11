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Глава ОСК опроверг сообщения о создании первых вертолетоносцев в Крыму

Проект вертолетоносцев для российского флота еще не утвержден, сообщил «РИА Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, также не определено и место их создания. «Пока проекта нет. А где строить — пускай родина решает», — заявил Рахманов.

Общество
СМИ сообщили о готовящейся закладке первых российских вертолетоносцев

В сентябре ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли писал, что в мае 2020 года в Керчи на заводе «Залив» планируется заложить два десантных корабля весом до 15 тыс. т, которые смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов.

По данным ТАСС, головной корабль планируется сдать флоту до конца 2027 года. Впрочем, агентство отмечало, что технический проект еще не завершен, его разработку планируется закончить в ближайшие месяцы. Источник «РИА Новости», в свою, очередь утверждал, что флот получит первый вертолетоносец в 2025 году.

В 2017 году замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что Россия может построить первый вертолетоносец к 2022 году. Однако министр промышленности Денис Мантуров уточнял, что речь не идет о вертолетоносцах «в чистом понимании этого слова». Он пояснял, что это могут быть авианосцы с вертолетным крылом.

Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев зашла после того, как Франция из-за украинского кризиса разорвала контракт с Россией на поставку вертолетоносцев «Мистраль».

Теги: вертолетоносец, Крым, ОСК
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