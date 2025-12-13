WSJ: силы США в Индийском океане перехватили судно, следовавшее из Китая в Иран

WSJ узнала о перехвате США плывшего в Иран судна в Индийском океане

Силы Соединенных Штатов в ноябре перехватили грузовое судно, следовавшее из Китая в Иран, в акватории Индийского океана и изъяли груз военного назначения. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Эта операция направлена на то, чтобы помешать Ирану восстановить своей военный арсенал, пишет газета. Один из чиновников добавил, что груз, потенциально пригодный для использования в военных целях, был уничтожен американскими военными.

Спецназовцы поднялись на борт в неподалеку от побережья Шри-Ланки. После изъятия предметов судну разрешили продолжать движение.

Позже, в декабре, американские военные задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп описал этот танкер как «самый крупный» из когда-либо захваченных ВС США. Операция прошла на фоне роста военного присутствия США и обострения ситуации в регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

Американские санкции давят на нефтяной сектор Венесуэлы и ограничивают доходы бюджета. Правительство республики вынуждено продавать больше нефти на черном рынке со скидкой, чтобы обойти санкции США, рассказал ранее CNN один из экономистов в Каракасе. Кроме того, нефтяные санкции США распространяются и на Иран.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США готовятся перехватить больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после захвата танкера. По данным агентства, последние действия США заставили судовладельцев, перевозящих нефть из Венесуэлы, пересмотреть свои планы и подготовиться к уходу из ее вод. В ближайшие недели американские власти усилят давление, в том числе против судов, которые также могли перевозить нефть из других подсанкционных стран, таких как Иран, пишет Reuters.

Al Arabyia позже сообщила, что власти Ирана задержали иностранный танкер, предположительно перевозивший 6 млн л «контрабандного дизельного топлива», в Оманском заливе. В Иране не сообщили, под чьим флагом ходило судно.