Основанная Стивом Уиткоффом фирма допустила дефолт по кредиту на $400 млн
Компания Pacific Investment Management Co. и девелоперская фирма Witkoff Group, основанная спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, допустили дефолт по кредиту на сумму более $400 млн связанному с элитным жилым комплексом в Санта-Монике, штат Калифорния. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее уведомление поданное в округе Лос-Анджелес.
Кредит связан с жилым комплексом The Park Santa Monica, находящимся в центре города. Он состоит из 249 квартир.
Как пояснил представитель Witkoff Group, Pimco владеет 98,5% акций объекта и «контролирует инвестиционные решения» в качестве основного партнера по капиталу. Оставшиеся 1,5% принадлежат Witkoff Group.
В поданном уведомлении же говорится, что в 2021 году компании получили кредит в размере $324 млн на приобретение недвижимости от аффилированных юрлиц Mack Real Estate Credit Strategies. Затем, в ноябре 2024 года, сумма долга была увеличена до $405 млн.
Согласно документам, срок погашения задолженности истекал в июле. При этом к 10 ноября она выросла примерно до $439,5 млн, в том числе за счет начисленных процентов и пени за просрочку. Причины неисполнения обязательств не указаны.
The Witkoff Group LLC - компания, специализирующаяся на управлении недвижимостью. Уиткофф, прежде бизнесмен в девелоперской сфере, продал в ней долю за $120 млн еще в сентябре. Он сделал это, чтобы избежать конфликта интересов.
В портфель The Witkoff Group LLC входит элитная недвижимость в Лос-Анджелесе, Майами-Бич, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке. В декларации Уиткоффа она значилась как актив стоимостью более $50 млн (это высшая граница в документе).
Материал дополняется
