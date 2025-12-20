Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии

У Сирии «есть шанс на светлое будущее», если ИГИЛ будет уничтожен, заявил Трамп. Дамаск призвал международную коалицию к поддержке в борьбе с боевиками

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Власти Сирии поддерживают операцию США против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в этой стране, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Мы наносим очень сильные удары по опорным пунктам ИГИЛ в Сирии, пропитанной кровью стране со множеством проблем, но имеющей шанс на светлое будущее, если ИГИЛ будет искоренен. Сирийское правительство, возглавляемое человеком, который прилагает огромные усилия для возвращения величия Сирии, это полностью поддерживает», — написал он.

Трамп пообещал, что те, кто попытаются напасть на американцев, «пострадают сильнее, чем когда-либо прежде».

В заявлении сирийского МИДа в X говорится, что Дамаск привержен борьбе с ИГИЛ и призывает США и других членов международной коалиции «поддержать эти усилия, чтобы это способствовало защите гражданского населения и восстановлению безопасности и стабильности в регионе».

Глава Пентагона Пит Хегсет 19 декабря объявил, что США нанесли удары по боевикам, инфраструктуре и оружейным складам ИГ в рамках операции Hawkeye Strike. Она стала ответом на нападение на американские войска 13 декабря в районе Пальмиры, приведшем к гибели двух солдат и переводчика. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа ранее передал Трампу соболезнования в связи с убийством военных.

У США более десяти военных баз на территории Сирии (в основном на севере страны), на которых по состоянию на декабрь 2024 года были размещены около 2 тыс. военных. В апреле The New York Times сообщила, что Вашингтон решил закрыть три базы, а численность воинского контингента сократить до 1,4 тыс. человек.

Трамп уже объявлял о победе над ИГИЛ во время своего первого президентского срока. Борьба с боевиками - основная миссия США в Сирии — Вашингтон также поддерживал «Сирийские демократические силы», возглавляемые курдами.