Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии

США нанесли удары по позициям «Исламского государства» в Сирии (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) в рамках операции Hawkeye Strike, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Операция стала ответом на недавнюю атаку на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры 13 декабря, в результате которой погибли три человека. Целью Соединенных Штатов стало уничтожение боевиков ИГИЛ, инфраструктуры и складов оружия.

«Это не начало войны — это объявление мести. <...> Сегодня мы выследили и убили наших врагов. Многих из них. И мы продолжим», — написал Хегсет в X. Подробностей он не привел.

The New York Times со ссылкой на американского чиновника пишет, что Соединенные Штаты начали наносить авиаудары в пятницу, 19 декабря, в операции участвуют истребители, вертолеты и артиллерия. По словам чиновника, обстрелы продлятся несколько часов, до раннего утра субботы, это будет «массированная атака».

Материал дополняется