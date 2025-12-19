 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Минюст США не опубликует все файлы по делу Эпштейна

Замгенпрокурора США Бланш: Минюст не опубликует все файлы по делу Эпштейна
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В конце ноября Трамп подписал закон, обязывающий полностью обнародовать все файлы по делу Эпштейна в течение 30 дней. Этот срок истекает 19 декабря. Минюст в этот день опубликует «несколько сотен тысяч документов, но не все
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн (Фото: House Oversight Committee Democrats / Reuters)

Минюст США не опубликует все материалы по делу обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна к дедлайну, который истекает в пятницу, 19 декабря, заявил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш в интервью телеканалу Fox News, пишет Politico.

Бланш сказал, что ведомство сегодня опубликует «несколько сотен тысяч документов», но признал, что речь не идет обо всех материалах расследования в отношении покойного финансиста.

«Я ожидаю, что в ближайшие пару недель мы опубликуем больше документов, сегодня — несколько сотен тысяч, а затем в течение следующих нескольких недель — еще несколько сотен тысяч», — сообщил замгенпрокурора. «За ними следят многие, и мы хотим убедиться, что, когда мы будем публиковать эти материалы, мы защитим каждую жертву», — отметил он.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна
Политика

В конце ноября президент Дональд Трамп подписал закон, который обязывает полностью обнародовать все файлы по делу Эпштейна в течение 30 дней. Часть материалов уже была опубликована.

«Президент Трамп подписал этот закон 30 дней назад, — напомнил Бланш. — И с тех пор мы неустанно работаем над тем, чтобы получить каждый документ, находящийся в Министерстве юстиции, изучить его и довести до сведения американской общественности».

Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна
Политика

По данным ФБР и Минюста, речь идет о более чем 300 Гб данных, включая большое количество изображений Эпштейна, изображений и видео жертв (либо несовершеннолетних, либо выглядящих как таковые) и более 10 тыс. скачанных видео и изображений с материалами сексуального насилия над детьми и другими видами порнографии.

По словам Трампа, обнародование «файлов Эпштейна» «откроет правду» о связях финансиста с 42-м президентом Биллом Клинтоном, бывшим министром финансов Ларри Саммерсом, основателем сети LinkedIn и донором Демпартии Ридом Хоффманом, лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и «многими другими».

В документах также фигурируют имена Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, режиссера Джорджа Лукаса, актера Кевина Спейси, модели Хайди Клум, лингвиста и публициста Ноама Хомски, юриста и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица, фокусника Дэвида Копперфилда, модели Наоми Кэмпбелл, певца Майкла Джексона и многих других знаменитостей. При этом наличие имени в материалах дела само по себе не свидетельствует о причастности к преступлениям.

Трамп рассказывал, что в середине 2000-х запретил Эпштейну появляться у себя в Мар-а-Лаго, потому что тот «крал» молодых девушек, работавших в спа-салоне при бассейне. В 2004 году они поссорились, предположительно, из-за разногласий в связи со сделкой с недвижимостью в Палм-Бич. В 2002-м республиканец говорил, что знаком с Эпштейном уже 15 лет, а в 1992-м телеканал NBC показал репортаж о вечеринке в Мар-а-Лаго, на которой был и Эпштейн.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что обнародованные письма Эпштейна, в которых упоминается американский лидер, «не доказывают ровным счетом ничего, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего предосудительного».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Джеффри Эпштейн Минюст

