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Политика ,  
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В Японии назвали позицию России по спору о Курилах несправедливой

Правительство Японии: позиция России по Курилам несправедлива и неприемлема
Виды острова Кунашир
Виды острова Кунашир (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Позиция России по спору вокруг Курильских островов, сводящаяся к тому, что он «закрыт», неприемлема и несправедлива, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси. Его слова приводит Yahoo! Japan.

«Между Японией и Россией ведутся переговоры о мирном договоре, поскольку территориальный вопрос не решен. <...> Мы считаем, что ответ России крайне несправедлив и совершенно неприемлем», — сказал Хаяси.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» 18 декабря он заявил, что у России нет территориальных споров с другими странами, «в том числе с Японией». «Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают», — отметил Лавров.

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Фото:Buddhika Weerasinghe / Getty Images

В Японии Курильскую гряду называют «северными территориями». Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В апреле Япония вновь обозначила их «незаконно оккупированными Россией».

В марте 2022 года Япония ввела санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. После этого российский МИД заявил, что Москва не будет продолжать с Токио переговоры о мирном договоре из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений».

Теги
Курильские острова Япония Россия Сергей Лавров
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