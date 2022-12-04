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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Власти США заявили о планах сорвать поставки иранского оружия в Россию

США заявили о планах сдержать и сорвать поставки иранского оружия России
США считают требования Тегерана по ядерной сделке неприемлемыми и предпочитают концентрироваться на других вопросах, заявил спецпосланник американской администрации по Ирану Роберт Малли
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Иран не заинтересован в возобновлении ядерной сделки и США сосредоточатся на других вопросах, в том числе на попытках сдержать и сорвать поставки иранского оружия в Россию, заявил в интервью Bloomberg специальный посланник американской администрации по Ирану Роберт Малли.

«Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные чаяния иранского народа», — сказал он.

Говоря о переговорах по ядерной сделке Малли отметил, что Вашингтон не видит смысла заострять на этой теме внимание, поскольку Тегеран выдвигает, по его словам, неприемлемые требования, и США не хотят «возвращаться назад, чтобы затем их разыграли».

В августе The Washington Post писала о поставках иранских дронов России. До этого, в июле, американская администрация утверждала, что располагает информацией о планах Тегерана передать Москве несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести оружие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информацию газеты «вбросом», а постпред России при ООН Василий Небензя – «фейком». Власти Ирана сочли сообщения о поставках дронов «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением». 

Позже МИД Ирана указывал, что страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. «Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», – говорил в сентябре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

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Позже он подтвердил, что Тегеран поставил Москве партию беспилотников, но это произошло до начала спецоперации на Украине. 

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе согласовали в 2015 году при участии России, США, Франции, Великобритании, Китая и Ирана. Он предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы и гарантий с иранской стороны не создавать ядерное оружие.

Во время президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки и возобновили действие санкций, а Тегеран начал отказываться от обязательств в рамках соглашения. В 2021 году президент США Джо Байден выражал готовность вернуться к сделке. В августе 2022 года Иран обвинил США в затягивании переговоров на эту тему, а в сентябре американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал маловероятным достижение согласия с Ираном.

В сентябре в Иране начались протесты смерти девушки, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Полиция настаивает, что она погибла в результате несчастного случая, а иранские власти обвиняли в организации протестов США и Израиль. В ноябре американский президент Джо Байден заявил о планах «освободить Иран». Иранский лидер Ибрахим Раиси в ответ на это сообщил, что страна была освобождена в ходе исламской революции 1979 года.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Иран поставки оружия ядерная сделка СВПД США
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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