Власти США заявили о планах сорвать поставки иранского оружия в Россию

США считают требования Тегерана по ядерной сделке неприемлемыми и предпочитают концентрироваться на других вопросах, заявил спецпосланник американской администрации по Ирану Роберт Малли

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Иран не заинтересован в возобновлении ядерной сделки и США сосредоточатся на других вопросах, в том числе на попытках сдержать и сорвать поставки иранского оружия в Россию, заявил в интервью Bloomberg специальный посланник американской администрации по Ирану Роберт Малли.

«Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные чаяния иранского народа», — сказал он.

Говоря о переговорах по ядерной сделке Малли отметил, что Вашингтон не видит смысла заострять на этой теме внимание, поскольку Тегеран выдвигает, по его словам, неприемлемые требования, и США не хотят «возвращаться назад, чтобы затем их разыграли».

В августе The Washington Post писала о поставках иранских дронов России. До этого, в июле, американская администрация утверждала, что располагает информацией о планах Тегерана передать Москве несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести оружие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информацию газеты «вбросом», а постпред России при ООН Василий Небензя – «фейком». Власти Ирана сочли сообщения о поставках дронов «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением».

Позже МИД Ирана указывал, что страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. «Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», – говорил в сентябре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Позже он подтвердил, что Тегеран поставил Москве партию беспилотников, но это произошло до начала спецоперации на Украине.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе согласовали в 2015 году при участии России, США, Франции, Великобритании, Китая и Ирана. Он предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы и гарантий с иранской стороны не создавать ядерное оружие.

Во время президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки и возобновили действие санкций, а Тегеран начал отказываться от обязательств в рамках соглашения. В 2021 году президент США Джо Байден выражал готовность вернуться к сделке. В августе 2022 года Иран обвинил США в затягивании переговоров на эту тему, а в сентябре американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал маловероятным достижение согласия с Ираном.

В сентябре в Иране начались протесты смерти девушки, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Полиция настаивает, что она погибла в результате несчастного случая, а иранские власти обвиняли в организации протестов США и Израиль. В ноябре американский президент Джо Байден заявил о планах «освободить Иран». Иранский лидер Ибрахим Раиси в ответ на это сообщил, что страна была освобождена в ходе исламской революции 1979 года.