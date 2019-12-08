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Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
По словам посла Белоруссии в России, Минск рассчитывает примерно на $70 млн из-за поставок загрязненной российской нефти через «Дружбу». Также стороны достигли прогресса в вопросе компенсаций из-за налогового маневра в России
Посол Белоруссии Владимир Семашко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.

«Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос. Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год», — сказал он. По его словам, стороны договорились, что вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года.

Россия запустила налоговый маневр в нефтяной сфере в 2015 году, его суть заключается в замене экспортной пошлины на нефть на налог на добычу полезных ископаемых. Таким образом, в 2019–2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивала Белоруссия при импорте углеводородов, снизится с 30 до 0%, из-за НДПИ цена на нефть для Минска вырастет. Эксперты Всемирного банка предупреждали, что, если Москва не компенсирует Минску издержки, Белоруссии может грозить рецессия экономики.

Кроме того, Семашко отметил, что Минск надеется получить компенсацию в размере $70 млн из-за апрельского инцидента с поставкой по магистральному трубопроводу «Дружба» загрязненной хлоридами российской нефти. РБК направил запрос в пресс-службу российского Минэнерго.

Потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ оценивались белорусской стороной в $20 млн. Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял, что страна из-за загрязнения трубопровода недополучила около 630 тыс. т российской нефти.

Нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений обнаружили на участке «Дружбы» в Белоруссии 19 апреля. Оба белорусских НПЗ сократили объемы переработки, Мозырский НПЗ сообщил о вышедшем из строя оборудовании. Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» приостанавливался, так как загрязненное сырье отказались принимать Польша, Германия, Словакия, Венгрия. Чистая нефть начала поступать из России в Белоруссию только в начале мая. В июле «Транснефть» сообщила о готовности выплатить в качестве компенсации за загрязнение трубопровода максимум $15 за баррель.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Белоруссия, налоговый маневр, нефть
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