Посол Белоруссии сообщил число согласованных «дорожных карт» с Россией

Россия и Белоруссия согласовали 23 из 31 проекта интеграционных «дорожных карт». Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, пишет БелТА.

По его словам, в результате двухдневных переговоров в Сочи 6 и 7 декабря между президентами и премьер-министрами стран удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.

Семашко отметил, что вопрос по таможенным службам был непростым. «В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по «дорожной карте» сотрудничества таможенных служб... Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую», — добавил посол.

Ранее Семашко сообщил, что Москве и Минску удалось договориться о частичном снятии ограничений на поставку белорусских продуктов в Россию. Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решения, которые исключат дискриминацию белорусских товаров, пояснил он.

Встреча президентов прошла в Сочи 7 декабря. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя итоги переговоров, сообщил, что странам удалось плодотворно проработать вопросы сельского хозяйства, связи, нефтяного рынка и таможни.