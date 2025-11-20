 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Доклад Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке. Видео

Полное видео доклада Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке
Сюжет
Военная операция на Украине

Доклад Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке. Видео
Video

В четверг, 20 ноября, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Там он провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск и командующим группировкой «Запад».

На совещании:

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Владимир Путин Валерий Герасимов Россия Минобороны Купянск Константиновка
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение
База знаний
Российские военные взяли под контроль Ямполь и Петропавловку
Политика
Совещание Путина с военными по спецоперации. Спецэфир телеканала РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 23:33 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 23:33
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23:40
Сколько лет претенденткам на звание «Мисс Вселенная – 2025». Инфографика Общество, 23:31
Мирный план, который предложили США Украине. Фото Политика, 23:22
WSJ узнала, когда Рубио обсудит с Европой мирный план США по Украине Политика, 23:21
Зеленский отказался уволить Ермака Политика, 23:21
Архангельский аэропорт Котлас возобновил полеты Политика, 23:20
«РБК Украина» назвала данный Зеленскому срок на подписание плана США Политика, 23:11
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась Политика, 23:09
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа Политика, 23:05
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В США увидели «переломный момент» к миру между Россией и Украиной Политика, 22:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:37
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Доклад Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке. Видео Политика, 22:28