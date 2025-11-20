Доклад Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке. Видео
В четверг, 20 ноября, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Там он провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск и командующим группировкой «Запад».
На совещании:
- Путину доложили о взятии Купянска и об окружении 15 батальонов ВСУ;
- сообщили о боях в Константиновке;
- стало известно, что назначен новый командующий группировкой «Юг»;
- Путин прокомментировал антикоррупционное расследование на Украине.
