Назначен новый командующий группировки «Юг»
Командующим Южной группировкой Вооруженных сил назначен начальник штаба группировки генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик назначен замминистра обороны России.
«Товарищ верховный главнокомандующий, Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», — доложил Медведев президенту Владимиру Путину.
Российская группировка «Юг» была создана из подразделений Южного военного округа. Они вели бои в районе городов Часов Яр и Курахово, а также к югу и востоку от Северска в ДНР.
Медведеву присвоили звание генерал-лейтенанта в мае 2024 года.
Генерал-лейтенант Александр Санчик возглавлял Южную группировку войск с осени 2024 года.
Материал дополняется
