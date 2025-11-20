 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Назначен новый командующий группировки «Юг»

Новым командующим группировки «Юг» назначили Сергея Медведева
Сюжет
Военная операция на Украине

Назначен новый командующий группировки «Юг»
Video

Командующим Южной группировкой Вооруженных сил назначен начальник штаба группировки генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик назначен замминистра обороны России.

«Товарищ верховный главнокомандующий, Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», — доложил Медведев президенту Владимиру Путину.

Российская группировка «Юг» была создана из подразделений Южного военного округа. Они вели бои в районе городов Часов Яр и Курахово, а также к югу и востоку от Северска в ДНР.

Медведеву присвоили звание генерал-лейтенанта в мае 2024 года.

Российские войска заняли Купянск
Политика

Генерал-лейтенант Александр Санчик возглавлял Южную группировку войск с осени 2024 года.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
Владимир Путин Минобороны отставки и назначения Александр Санчик Сергей Медведев
Лента новостей
