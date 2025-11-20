Посольство США: в конфликте на Украине наступил переломный момент в сторону мира

В США увидели «переломный момент» к миру между Россией и Украиной

В Киеве разделяют позицию Трампа о прекращении боевых действий, рассказала американский дипломат. По ее мнению, конфликт движется в сторону урегулирования

Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл (слева направо) (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Американская делегация провела «исключительно конструктивные переговоры» с украинскими властями, сообщила временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис. Ее слова приводит посольство США в Х.

Об этом она написала по итогам встречи президента Владимира Зеленского с министром армии США Дэном Дрисколлом.

«Все они разделяют видение президента Трампа о прекращении этой войны. Наконец, настал переломный момент в сторону мира — мира, к которому так стремились украинцы», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что по итогам встречи политиков Дрисколл был настроен оптимистично. «Министр Дрисколл действительно встречался сегодня с президентом Зеленским. Мы говорили с ним. После этой встречи он был настроен очень оптимистично», — сказала она во время брифинга, трансляцию вел C-Span.

Во время выступления перед журналистами Левитт также подчеркнула, что не следует понимать договоренности по украинскому урегулированию как односторонние территориальные уступки. «Администрация разговаривала в равной степени с обеими сторонами», — сказала она.

20 ноября Зеленский встретился с посланниками американского президента Дональда Трампа из Пентагона — Дрисколлом и генералами. Неназванный американский чиновник рассказал «РБК-Украина», что министр затем может встретиться с представителями России.

Накануне, 19 ноября, издание Axios сообщило о разработке США нового мирного плана по Украине, включающего 28 пунктов. NBC позднее уточнила, что президент США Дональд Трамп одобрил этот план.

Axios подчеркнул, что работа над документом ведется в тесном сотрудничестве с Россией. План разделен на несколько ключевых категорий: достижение мира на Украине, обеспечение гарантий безопасности, стабильность в Европе и определение будущих отношений между США, Россией и Украиной.

Bloomberg также сообщил, что новые мирные инициативы США предусматривают снятие санкций с России.

Офис Зеленского также сообщил, что украинский лидер запланировал в ближайшие дни обсудить условия мирного плана с американским президентом.