В США увидели «переломный момент» к миру между Россией и Украиной
Американская делегация провела «исключительно конструктивные переговоры» с украинскими властями, сообщила временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис. Ее слова приводит посольство США в Х.
Об этом она написала по итогам встречи президента Владимира Зеленского с министром армии США Дэном Дрисколлом.
«Все они разделяют видение президента Трампа о прекращении этой войны. Наконец, настал переломный момент в сторону мира — мира, к которому так стремились украинцы», — сказано в сообщении.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что по итогам встречи политиков Дрисколл был настроен оптимистично. «Министр Дрисколл действительно встречался сегодня с президентом Зеленским. Мы говорили с ним. После этой встречи он был настроен очень оптимистично», — сказала она во время брифинга, трансляцию вел C-Span.
Во время выступления перед журналистами Левитт также подчеркнула, что не следует понимать договоренности по украинскому урегулированию как односторонние территориальные уступки. «Администрация разговаривала в равной степени с обеими сторонами», — сказала она.
20 ноября Зеленский встретился с посланниками американского президента Дональда Трампа из Пентагона — Дрисколлом и генералами. Неназванный американский чиновник рассказал «РБК-Украина», что министр затем может встретиться с представителями России.
Накануне, 19 ноября, издание Axios сообщило о разработке США нового мирного плана по Украине, включающего 28 пунктов. NBC позднее уточнила, что президент США Дональд Трамп одобрил этот план.
Axios подчеркнул, что работа над документом ведется в тесном сотрудничестве с Россией. План разделен на несколько ключевых категорий: достижение мира на Украине, обеспечение гарантий безопасности, стабильность в Европе и определение будущих отношений между США, Россией и Украиной.
Bloomberg также сообщил, что новые мирные инициативы США предусматривают снятие санкций с России.
Офис Зеленского также сообщил, что украинский лидер запланировал в ближайшие дни обсудить условия мирного плана с американским президентом.
