Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия отразила попытки ВСУ прорваться к реке Оскол для восстановления переправ возле населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, за последние сутки военные отразили две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ. В результате уничтожены до 10 военнослужащих украинских войск.

В ведомстве также добавили, что всего за сутки российские войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, две боевые машины «Казак», шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российская армия продолжает зачистку города Купянск в Харьковской области от остатков окруженных подразделений ВСУ.