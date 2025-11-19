 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия отразила попытки ВСУ прорваться к реке Оскол для восстановления переправ возле населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, за последние сутки военные отразили две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ. В результате уничтожены до 10 военнослужащих украинских войск.

Минобороны сообщило об ударе по воинскому эшелону ВСУ с бронетехникой
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ведомстве также добавили, что всего за сутки российские войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, две боевые машины «Казак», шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российская армия продолжает зачистку города Купянск в Харьковской области от остатков окруженных подразделений ВСУ.

Теги
Анастасия Луценко
Минобороны Харьковская область ВСУ
