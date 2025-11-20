Кремль сообщил, что ИИ используют в «обеспечении деятельности президента»

Искусственный интеллект помогает обрабатывать вопросы россиян при подготовке к прямой линии президента, сообщил Песков. По словам источников РБК, прямая линия запланирована на 18 или 19 декабря

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин не пользуется в работе искусственным интеллектом, но его применяют «для обеспечения деятельности» главы государства. Об этом сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[ИИ используют] в подготовке, например, прямой линии. Для обработки вопросов и обращений наших граждан ИИ применяется, помогает эффективней обрабатывать вопросы граждан», — добавил Песков.

Накануне Путин принял участие в 10-й Международной конференции AI Journey, организованной «Сбером». Президент в рамках конференции ознакомился с российскими разработками в сфере ИИ. Ему показали робота, разработанного «Сбером». Во время презентации машина рассказала о процессе своего создания и станцевала. «Очень красиво, спасибо», — ответил Путин.

Он поручил проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с отраслью ИИ в России. Нейросети в целом призваны «обеспечить укрепление» национальной обороноспособности, «качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций», уверен президент.

Прямая линия с президентом России пройдет в конце года, сообщил Путин. По словам источников РБК, совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию главы государства в этом году запланировали провести в пятницу, 19 декабря. В качестве альтернативной даты еще два источника, близких к администрации президента, называют четверг, 18 декабря.