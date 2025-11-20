 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль сообщил, что ИИ используют в «обеспечении деятельности президента»

Искусственный интеллект помогает обрабатывать вопросы россиян при подготовке к прямой линии президента, сообщил Песков. По словам источников РБК, прямая линия запланирована на 18 или 19 декабря
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин не пользуется в работе искусственным интеллектом, но его применяют «для обеспечения деятельности» главы государства. Об этом сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[ИИ используют] в подготовке, например, прямой линии. Для обработки вопросов и обращений наших граждан ИИ применяется, помогает эффективней обрабатывать вопросы граждан», — добавил Песков.

Накануне Путин принял участие в 10-й Международной конференции AI Journey, организованной «Сбером». Президент в рамках конференции ознакомился с российскими разработками в сфере ИИ. Ему показали робота, разработанного «Сбером». Во время презентации машина рассказала о процессе своего создания и станцевала. «Очень красиво, спасибо», — ответил Путин.

Он поручил проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с отраслью ИИ в России. Нейросети в целом призваны «обеспечить укрепление» национальной обороноспособности, «качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций», уверен президент.

Прямая линия с президентом России пройдет в конце года, сообщил Путин. По словам источников РБК, совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию главы государства в этом году запланировали провести в пятницу, 19 декабря. В качестве альтернативной даты еще два источника, близких к администрации президента, называют четверг, 18 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дмитрий Песков искуственный интеллект
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Крестный отец» ИИ рассказал, когда компьютер превзойдет человека
Технологии и медиа
Путин фразой «по лбу как даст» предостерег Грефа от тестов над роботами
Технологии и медиа
Маск заявил, что его человекоподобный робот Optimus искоренит бедность
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:23 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:23
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10