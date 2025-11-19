Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года
Прямая линия с президентом России пройдет в конце года, в рамках подготовки к ней будет использоваться ИИ для обработки вопросов, сообщил Владимир Путин на конференции «Сбера» AI Journey по искусственному интеллекту.
«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat», — рассказал глава государства, а пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Как ранее сообщили РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке, совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году запланировали провести в пятницу, 19 декабря. В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, называют четверг, 18 декабря.
Материал дополняется.
