Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Прямая линия с президентом России пройдет в конце года, в рамках подготовки к ней будет использоваться ИИ для обработки вопросов, сообщил Владимир Путин на конференции «Сбера» AI Journey по искусственному интеллекту.

«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat», — рассказал глава государства, а пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря
Политика
Владимир Путин

Как ранее сообщили РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке, совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году запланировали провести в пятницу, 19 декабря. В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, называют четверг, 18 декабря.

Материал дополняется.

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
