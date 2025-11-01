Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тыс. мигрантов

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В рамках операции «Нелегал-2025» в Подмосковье суды вынесли более 4,3 тыс. решений о выдворении мигрантов из России, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Операцию провели на территории Московской области. Первый этап прошел в период с 16 по 25 июня, второй — с 13 по 22 октября.

Помимо этого, правоохранители составили более 10 тыс. административных протоколов за нарушение режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП) и более 2,1 тыс. протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП). Против работодателей, нелегально привлекших мигрантов к работе (ст. 18.15 КоАП), составили более 1,6 тыс. протоколов.

Всего было пресечено 15 705 административных правонарушений, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по области Татьяна Петрова.

Власти начали ужесточать миграционную политику с марта 2024 года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек.

В рамках операции «Нелегал-2024», проведенной в 2024 году, правоохранители выявили свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства и вместе с органами государственной безопасности возбудили более 4 тыс. уголовных дел. За период проведения операции было принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации мигрантов.