Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов

Комиссия правительства одобрила предложения, по которым иностранцев не будут выдворять, лишать патента и передавать другому государству, если они служили в российских вооруженных силах и принимали участие в военных действиях

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Комиссия правительства по законопроектной деятельности на заседании в понедельник поддержала несколько инициатив, направленных на облегчение правового положения в России иностранцев и лиц без гражданства, если они прошли или проходят военную службу по контракту, сообщил РБК источник в комиссии и подтвердил источник, знакомый с принятым решением.

Один из одобренных законопроектов предполагает внесение изменений в федеральные законы «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В случае одобрения законопроектов Госдумой и Советом Федерации и подписания президентом, органам власти в отношении иностранцев и лиц без гражданства будет запрещено принимать решения о депортации, реадмиссии, сокращения срока временного пребывания в стране. Также будет запрещено отказывать им в выдаче или аннулировать разрешение на временное пребывание (в том числе для получения образования), отказывать в выдаче вида на жительство, не разрешать въезд, выносить решения о нежелательности пребывания или проживания в России иностранцев.

Также в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах или воинских формированиях или проходили службу и участвовали в боевых действия, не будут приниматься решения об отказе в выдаче патента или его переоформления, будет запрещено аннулировать ранее выданный патента, также будет запрещено не выдавать или аннулировать разрешение на работу.

В закон о правовом положении иностранцев предлагается внести дополнение, согласно которому «принятые после 24 февраля 2022 года решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания), сокращении срока временного пребывания <...> а также решения об отказе в выдаче, переоформлении патента, аннулировании ранее выданного патента <...> прекращают действие и не подлежат исполнению».

Еще один одобренный законопроект предполагает изменение Уголовно-процессуального кодекса в части выдачи иностранцев другой стране. Согласно предлагаемым изменениям в статью 464, Россия будет отказывать в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговоров иностранцев и лиц без гражданства, если запрос будет касаться лиц, проходящих или проходивших военную службу в Вооруженных Силах или иных формированиях и участвовавших в боевых действиях.

Также правительственная комиссия одобрила инициативу о запрете подвергать административному выдворению иностранцев и лиц без гражданства, если будет установлено, что иностранный гражданин или лицо без гражданства проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах или иных воинских формированиях и участвовал в боевых действиях в состава ВС.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, вместо административного выдворения для указанных лиц будет предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов. За нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований вместо выдворения может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от года до 7 лет.

«Принятие указанных поправок обусловлено необходимостью сохранения военных тайн посредством оставления иностранцев-военнослужащих на территории РФ», — добавил Игорь Черепанов.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, в 2024 году было принято свыше 190 тыс. решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении граждан иностранных государств, а принудительно Россию покинули свыше 157 тыс. иностранцев. Также в 2024 году было направлено 267,2 тыс. представлений о неразрешении въезда в Россию (на 93,8 тысячи больше, чем за 2023 год).