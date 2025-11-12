ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали семерых преступников, организовавших незаконную миграцию 5 тыс. иностранцев, сообщила пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».

Преступная группа под видом деятельности строительных организаций оказывали содействие мигрантам в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы, изготавливая фиктивные регистрации по месту пребывания на территории региона и помогая с другими документами.

Следователи завели уголовные дела по статье 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В октябре в Омской области в ходе рейда нашли более 100 нелегальных мигрантов. По итогам операции «Нелегал-2025» вынесено 23 решения о выдворении с территории России, 38 — о депортации, более 40 — о запрете въезда в Россию.