ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек
В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали семерых преступников, организовавших незаконную миграцию 5 тыс. иностранцев, сообщила пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».
Преступная группа под видом деятельности строительных организаций оказывали содействие мигрантам в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы, изготавливая фиктивные регистрации по месту пребывания на территории региона и помогая с другими документами.
Следователи завели уголовные дела по статье 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
В октябре в Омской области в ходе рейда нашли более 100 нелегальных мигрантов. По итогам операции «Нелегал-2025» вынесено 23 решения о выдворении с территории России, 38 — о депортации, более 40 — о запрете въезда в Россию.
