 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России

Сюжет
Война санкций
Трамп во время игры в гольф в воскресенье призвал лидера республиканцев в сенате продвинуть проект о «сокрушительных санкциях», рассказал автор инициативы Грэм. Ее рассмотрение несколько раз откладывали
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, соавтор двухпартийного законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, заявил, что президент США Дональд Трамп призвал продвинуть документ в конгрессе.

По словам Грэма, эту просьбу Трамп озвучил лидеру республиканцев в сенате Джону Туну в воскресенье, 16 ноября, во время игры в гольф. Сенатор сообщил также, что Белый дом «примерно два часа назад» уведомил его том, что администрация президента одобряет проект, передает CNN.

Законопроект сейчас поддерживают более 80 сенаторов. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на мир с Украиной. По словам авторов, инициатива затронет в первую очередь Бразилию, Индию и Китай.

Грэм рассказал, что позже проведет телефонный разговор с другими законодателями — членами Палаты представителей и сената: «Очень важно, чтобы мы не провалили это дело». По словам сенатора, Конгресс должен принять законопроект, чтобы иметь «рычаги влияния» на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Bloomberg узнал, как санкции снизили закупки Китаем российской нефти
Экономика
Фото:Мария Ионова-Грибина / РБК

Тун поддержал Грэма, заявив, что проект призван «предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия мирному урегулированию» между Россией и Украиной. По его словам, провести документ через конгресс будет легче, если рассмотрение начнется в Палате представителей.

Законодатели ранее несколько раз откладывали рассмотрение проекта на фоне заявлений Трампа об урегулировании. На этой неделе Грэм заявил, что «с благословения» президента инициатива продвинется в конгрессе.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Линдси Грэм Дональд Трамп санкции США законопроект
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях
Политика
Уитакер заявил, что «сокрушительные» санкции против России ждут одобрения
Политика
Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт Политика, 03:43
Норвежская газета рассказала, как страна «зажата между Россией и ЕС» Политика, 03:37
Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России Политика, 03:14
Трамп заявил, что Маску повезло, и он с ним Политика, 02:58
Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты Общество, 02:43
Суд в Италии подтвердил решение выдать ФРГ украинца по делу «Севпотоков» Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 02:31
Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией Политика, 02:17
Путин заступился за работников Сбера, признанных ИИ «неэффективными» Финансы, 01:55
Россиянин погиб от отравления на танкере у берегов Стамбула Общество, 01:48
Трамп назвал конфликт на Украине «чертовой войной» Политика, 01:42
FT узнала, как на Украине отнеслись к плану США по урегулированию Политика, 01:17
В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве Политика, 01:02