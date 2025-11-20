Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России

Трамп во время игры в гольф в воскресенье призвал лидера республиканцев в сенате продвинуть проект о «сокрушительных санкциях», рассказал автор инициативы Грэм. Ее рассмотрение несколько раз откладывали

Линдси Грэм (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, соавтор двухпартийного законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, заявил, что президент США Дональд Трамп призвал продвинуть документ в конгрессе.

По словам Грэма, эту просьбу Трамп озвучил лидеру республиканцев в сенате Джону Туну в воскресенье, 16 ноября, во время игры в гольф. Сенатор сообщил также, что Белый дом «примерно два часа назад» уведомил его том, что администрация президента одобряет проект, передает CNN.

Законопроект сейчас поддерживают более 80 сенаторов. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на мир с Украиной. По словам авторов, инициатива затронет в первую очередь Бразилию, Индию и Китай.

Грэм рассказал, что позже проведет телефонный разговор с другими законодателями — членами Палаты представителей и сената: «Очень важно, чтобы мы не провалили это дело». По словам сенатора, Конгресс должен принять законопроект, чтобы иметь «рычаги влияния» на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Тун поддержал Грэма, заявив, что проект призван «предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия мирному урегулированию» между Россией и Украиной. По его словам, провести документ через конгресс будет легче, если рассмотрение начнется в Палате представителей.

Законодатели ранее несколько раз откладывали рассмотрение проекта на фоне заявлений Трампа об урегулировании. На этой неделе Грэм заявил, что «с благословения» президента инициатива продвинется в конгрессе.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».