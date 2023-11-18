Израиль отверг предложение ХАМАС по заложникам

Израиль отказался от перемирия с ХАМАС в обмен на освобождение 50 заложников

Израиль отказался от предложения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 израильских женщин и детей. Тель-Авив готов рассмотреть сделку, если она будет включать освобождение 70-80 заложников

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Израиль отклонил предложение исламистского движения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников, которое группировка передала выступающему посредником в переговорах Катару, сообщили Yediot Achronot и Channel 12. Израильская сторона направила официальный ответ на это предложение Катару.

Решение приняли во время ночного заседания военного кабинета министров, уточняет Yediot Achronot. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с позицией министра обороны Йоава Галанта, которую поддержали начальник штаба израильской армии Герци Халеви и глава службы безопасности Ронен Бар. В конечном счете министры решили, что усиление военного давления на ХАМАС повысит шансы на заключение сделки.

Израиль настаивает на том, чтобы не разделять семьи, находящиеся в плену, и требует, чтобы все женщины и дети, которые находятся в заложниках в секторе Газа, были освобождены вместе. Тель-Авив выразил готовность рассмотреть дополнительные дни перерыва в боях в обмен на освобождение большего количества пленных. Кроме того, представители Израиля заявили, что сделка, в рамках которой будут освобождены от 70 до 80 заложников, все еще открыта для обсуждения.

По данным Channel 12, принятию решения предшествовали «жаркие споры». Во время заседания Нетаньяху на время прекратил дискуссии и вышел позвонить президенту США Джо Байдену, попросив его оказать давление на Катар и увеличить число освобожденных как минимум до 70 человек. В субботу ожидается прибытие в Катар для обсуждения сделки посланника Байдена Бретта Макгерка, пишет Yediot.

В заявлении Белого дома по итогам беседы Байдена с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которая состоялась 17 ноября, говорится, что они обсудили «срочную необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСОМ, без каких-либо задержек».

Председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что Израиль согласится на прекращение огня только в обмен на освобождение «огромного» числа заложников, а не на «манипулятивное освобождение», предлагаемое ХАМАС.

«Только тогда мы согласимся на прекращение огня, и оно будет очень ограниченным и непродолжительным, потому что после этого мы продолжим продвигаться к нашим целям в войне», — сказал он на пресс-конференции (цитата по The Times of Israel).

Отмечается, что представители Катара и руководство ХАМАС не выходили на связь 17 ноября после того, как группировка днем ранее прервала переговоры по заложникам в связи с операцией израильских сил в больнице «Аш-Шифа». Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что отказывается от переговоров до прекращения операции. 17 ноября посол Израиля в России Александр бен Цви подтвердил, что Тель-Авив и группировка не ведут переговоров.

В последние дни СМИ писали, что ХАМАС и Израиль близки к соглашению по освобождению части заложников. Так, источник Financial Times говорил, что переговоры, в которых также принимают участие США и Катар, «продвигались хорошо», обсуждались следующие условия: обмен до 50 заложников на некоторых палестинских заключенных, а также доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Reuters также сообщал, что сделка может включать освобождение 50 заложников в обмен на трехдневное перемирие и освобождение палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

The Washington Post 16 ноября писала, что ХАМАС принял предложение, его рассматривает Израиль. При этом сделку согласовали «в общих чертах», то есть риск того, что она не будет реализована, сохранялся.

По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС находятся 239 человек.