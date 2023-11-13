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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Axios узнал о призыве США к Израилю и «Хезболле» не обострять ситуацию

Axios: США призвали Израиль и «Хезболлу» не обострять ситуацию в регионе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Шев Пентагона Остин призвал Израиль избегать шагов, направленных на эскалацию напряженности с «Хезболлой», а старший советник Байдена на прошлой неделе передал похожее предупреждение движению, пишет Axios
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом выразил обеспокоенность по поводу роли Тель-Авива в эскалации напряженности с Ливаном, сообщили Axios три израильских и американских источника, проинформированных о звонке.

По словам израильских источников издания, Остин обратился к Галанту за разъяснениями по израильским ударам в Ливане и призвал избегать шагов, которые могли бы привести к тотальной войне Израиля и ливанской группировки «Хезболла». Американский источник уточнил, что шефа Пентагона попросили об этом в Белом доме.

Как отметили осведомленные с вопросом собеседники Axios, некоторые в администрации президента США обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и «создать предлог для более широкой войны» в Ливане.

Галант сказал Остину, что политика Израиля заключается в том, чтобы не открывать второй фронт в Ливане, и подчеркнул, что он не думает, что это произойдет, сообщил израильский источник. Глава Минобороны Израиля отметил, что «Хезболла» наращивает свои атаки и «играет с огнем».

Кроме того, старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн на прошлой неделе посетил Ливан и через спикера парламента Ливана Набиха Берри и других ливанских чиновников передал «Хезболле» «решительное предупреждение» не обострять ситуацию, сообщил источник издания, непосредственно знакомый с этим вопросом.

Представитель совета нацбезопасности сообщил Axios, что во время визита Хохштейн «повторил, что США не хотят, чтобы конфликт в Газе распространился на Ливан, и что восстановление спокойствия вдоль израильско-ливанской границы должно быть наивысшим приоритетом как для Ливана, так и для Израиля».

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По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, у администрации Байдена во время и после визита Хохштейна сложилось впечатление, что ливанское правительство и общественность, а также «Хезболла» не заинтересованы в войне с Израилем.

«Хезболла» в течение всей продолжающейся более месяца войны Израиля и ХАМАС наносит удары по северу страны, израильская армия отвечает обстрелами позиций группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что наносит удары с использованием авиации и применяет артиллерию. Военные заявляли о попытках пусков противотанковых ракет из мест дислокации «Хезболлы» и уничтожении воздушных целей. По данным ЦАХАЛ, с начала боев были убиты более 60 бойцов «Хезболлы».

3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с первым с начала войны между Израилем и ХАМАС обращением к своим сторонникам и допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Галант назвал возможное вступление группировки в войну «смертельной ошибкой», которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил, что эта ошибка решит судьбу Ливана.

Ливанские власти подчеркивали, что страна не хочет войны.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ливан Израиль Хезболла Ллойд Остин
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