ЦАХАЛ: на севере Израиля после обстрела с территории Ливана возник пожар

На севере Израиля после обстрела с территории Ливана возник пожар

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

В районе военного лагеря Биранит на севере Израиля возник пожар в результате обстрела с территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«В результате запусков [снарядов из Ливана] в сторону района Биранита [на севере Израиля] начался пожар. На месте находятся ЦАХАЛ и израильская противопожарная служба», — говорится в сообщении.

Утром 20 ноября израильская артиллерия нанесла удары по «нескольким местам» на территории Ливана. После этого ЦАХАЛ зафиксировала несколько запусков ракет с ливанской территории в сторону Биранита, а также кибуца Барам и бедуинской деревни Араб аль-Арамше. Информация о пострадавших не поступала.

После начала войны между Израилем и ХАМАС израильские территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». ЦАХАЛ наносит ответные удары по целям в Ливане.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет вступать в войну, и призывали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» приняла решение присоединиться к боевым действиям.