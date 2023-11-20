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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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На севере Израиля после обстрела с территории Ливана возник пожар

ЦАХАЛ: на севере Израиля после обстрела с территории Ливана возник пожар
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

В районе военного лагеря Биранит на севере Израиля возник пожар в результате обстрела с территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«В результате запусков [снарядов из Ливана] в сторону района Биранита [на севере Израиля] начался пожар. На месте находятся ЦАХАЛ и израильская противопожарная служба», — говорится в сообщении.

Утром 20 ноября израильская артиллерия нанесла удары по «нескольким местам» на территории Ливана. После этого ЦАХАЛ зафиксировала несколько запусков ракет с ливанской территории в сторону Биранита, а также кибуца Барам и бедуинской деревни Араб аль-Арамше. Информация о пострадавших не поступала.

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Фото:Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

После начала войны между Израилем и ХАМАС израильские территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». ЦАХАЛ наносит ответные удары по целям в Ливане.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет вступать в войну, и призывали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» приняла решение присоединиться к боевым действиям.

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Теги
ЦАХАЛ Израиль пожары обстрел Ливан
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