The Guardian узнала о беспокойстве Зеленского из-за «феномена Черчилля»

Черчилль в 1940–1945 годах был премьером Британии и сохранял высокий рейтинг одобрения, однако после победы союзников над Германией его партия проиграла выборы, и он потерял пост

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский остро обеспокоен «феноменом Черчилля», который связан с поражением на выборах успешного лидера военного времени, пишет The Guardian со ссылкой на информированный источник.

Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года, но по Конституции они не могут быть проведены в период военного положения, которое продолжает действовать в стране, а сам Зеленский говорил, что голосование сейчас «не ко времени».

В первый год военного конфликта на Украине украинцы объединились вокруг Зеленского, «трепетали» от его руководства в решающие первые дни и объединились в своей «национальной борьбе», пишет газета, отмечая, что со временем согласие по этому поводу естественным образом начало рушиться.

В преддверии президентских выборов на Украине высказывались предположения, что Зеленский может попытаться провести голосование, чтобы получить новый мандат перед возможным более трудным этапом конфликта, указывает издание.

Уинстон Черчилль занимал пост премьер-министра Великобритании с мая 1940 года по июль 1945 года. Возглавлявшаяся им Консервативная партия проиграла на выборах, которые состоялись после победы союзников над нацистской Германией, и он ушел в отставку. Би-би-си в своей исторической справке отмечает, что в 1940–1945 годах Черчилль, вероятно, был «самым популярным британским премьер-министром всех времен». Рейтинг его одобрения никогда не опускался ниже 78%, а к маю 1945-го достиг 83%. При этом те качества, которые сделали его «великим военным лидером», плохо подходили для внутренней политики в мирное время, указывает телеканал. «Ведение войны было его главной страстью, а победа была, безусловно, самой важной из его целей, поэтому все остальное, включая партийную деятельностью, было второстепенным. В результате, когда война подошла к концу и возобновилась партийная жизнь, Черчилль внезапно оказался без четкого понимания цели и направления», — указывает директор Центра исследований Второй мировой войны Эдинбургского университета Пол Аддисон.

Большинство развитых демократических стран согласно с тем, что выборы не могут проводиться во время боевых действий, сказала газете председатель украинской общественной организации «Опора» и специалист по выборам Ольга Айвазовская. «У каждого должен быть один приоритет — защита государства», — сказала она.

В октябре на Украине должны были состояться парламентские выборы (сейчас большинство в украинском парламенте у партии главы государства «Слуга народа»), на март 2024 года запланированы президентские. Зеленский ранее допускал возможность проведения голосования, но указывал, что для этого нужно внести изменения в законодательство. В правительстве Украины заявляли, что окончательного решения по выборам весной 2024 года не принято, а Зеленский рассматривает все «за» и «против».