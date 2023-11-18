Боррель заявил, что контролировать поствоенный сектор Газа должна ПНА

По окончании войны сектором Газа должна руководить администрация Палестины, заявил Боррель. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее не исключал такой возможности, настаивая на «более широкой мирной инициативе» с Израилем

Жозеп Боррель (в центре) (Фото: Nasser Nasser / Reuters)

Руководить сектором Газа по окончании военных действий должна Палестинская национальная администрация (ПНА), а движение ХАМАС претендовать на власть в анклаве больше не сможет. Об этом в ходе проходящего в Бахрейне форума «Манамский диалог» заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«ХАМАС больше не сможет контролировать Газу. Но кто будет контролировать Газу? Я думаю, только одна политическая сила может это сделать — Палестинская национальная администрация», — сказал Боррель (цитата по Al Arabya).

По словам дипломата, в секторе Газа должен начаться политический процесс и пройти выборы, однако пока говорить о каких-либо сроках их проведения преждевременно. Он подчеркнул, что ЕС работает над помощью пострадавшим в ходе боевых действий и рассчитывает на скорое прекращение огня в секторе Газа.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).



ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС 7 октября пообещал уничтожить движение и превратить в руины «город зла». ЦАХАЛ проводит наземную операцию в анклаве и уже установила контроль над северной и западной частями города Газа (крупнейший город сектора Газа с населением свыше 700 тыс. человек).

Президент Палестины Махмуд Аббас после начала войны призывал прекратить боевые действия и задуматься о создании независимого палестинского государства. Он отмечал, что согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль ПНА только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

По данным Bloomberg, Израиль еще в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо.

Президент Израиля Ицхак Герцог 16 ноября заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.