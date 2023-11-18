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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Боррель заявил, что контролировать поствоенный сектор Газа должна ПНА

Боррель: контролировать сектор Газа после войны должна администрация Палестины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По окончании войны сектором Газа должна руководить администрация Палестины, заявил Боррель. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее не исключал такой возможности, настаивая на «более широкой мирной инициативе» с Израилем
Жозеп Боррель (в центре)
Жозеп Боррель (в центре) (Фото: Nasser Nasser / Reuters)

Руководить сектором Газа по окончании военных действий должна Палестинская национальная администрация (ПНА), а движение ХАМАС претендовать на власть в анклаве больше не сможет. Об этом в ходе проходящего в Бахрейне форума «Манамский диалог» заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«ХАМАС больше не сможет контролировать Газу. Но кто будет контролировать Газу? Я думаю, только одна политическая сила может это сделать — Палестинская национальная администрация», — сказал Боррель (цитата по Al Arabya).

По словам дипломата, в секторе Газа должен начаться политический процесс и пройти выборы, однако пока говорить о каких-либо сроках их проведения преждевременно. Он подчеркнул, что ЕС работает над помощью пострадавшим в ходе боевых действий и рассчитывает на скорое прекращение огня в секторе Газа.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

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Политика
Махмуд Аббас

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС 7 октября пообещал уничтожить движение и превратить в руины «город зла». ЦАХАЛ проводит наземную операцию в анклаве и уже установила контроль над северной и западной частями города Газа (крупнейший город сектора Газа с населением свыше 700 тыс. человек).

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Президент Палестины Махмуд Аббас после начала войны призывал прекратить боевые действия и задуматься о создании независимого палестинского государства. Он отмечал, что согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль ПНА только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

По данным Bloomberg, Израиль еще в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо.

Президент Израиля Ицхак Герцог 16 ноября заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Жозеп Боррель ПНА Палестина Махмуд Аббас сектор Газа Израиль ХАМАС
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