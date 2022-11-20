Участники COP27 договорись создать фонд для помощи бедным странам

Вопрос о том, какие страны будут финансировать фонд, а какие будут иметь право на получение средств из него, был отложен до следующих переговоров, сообщила The Washington Post

Фото: SEDAT SUNA / EPA / ТАСС

Участники Конференции ООН по климату (COP27) в Шарм-эль-Шейхе одобрили создание фонда для помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф, сообщает Reuters.

По данным агентства, после напряженных переговоров египетское председательство в COP27 опубликовало проект текста для общего соглашения и созвало пленарное заседание, чтобы утвердить его в качестве окончательного, всеобъемлющего соглашения для саммита.

The Washington Post указывает, что вопрос о том, какие страны будут финансировать фонд, а какие будут иметь право на получение средств из него, был отложен для будущих переговоров. Газета, тем не менее, называет данное соглашение «историческим».

«Этот фонд станет спасательным кругом для бедных семей, чьи дома разрушены, фермеров, чьи поля разорены, и островитян, вынужденных покинуть дома своих предков», — заявила президент экологического аналитического центра World Resources Institute Ани Дасгупта (цитата по AP).

Cоглашение предусматривает, что фонд первоначально будет опираться на взносы развитых стран и других частных и государственных источников, таких как международные финансовые учреждения. От крупных развивающихся экономик, таких как Китай, первоначально не потребуется вносить взносы, но этот вариант будет обсуждаться в ближайшие годы. Это ключевое требование ЕС и США, которые утверждают, что Китай и ряд других стран, в настоящее время классифицируемые как развивающиеся, обладают финансовым влиянием.

Обсуждение итогового соглашения затянулось: конференция должна была завершиться 18 ноября, тогда же должны были принять всеобъемлющий финальный документ.

В начале ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Земля из-за повышения глобальной температуры находится на пути к «климатическому аду».

«Наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — сказал он.

По его словам, последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО, структура ООН), в текущем году среднемировая температура будет примерно на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (вторая половина XIX века).