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Путин признался в тревоге после первых антироссийских санкций
Путин считает, что США «сами себя наказали» санкциями, запретив своим компаниям работать на шельфе. При этом первые ограничения со стороны Вашингтона в свое время вызвали у главы государства беспокойство.

Президент России Владимир Путин рассказал, что изначально у него была тревога по поводу санкций, но впоследствии США «сами себя наказали». Об этом он заявил отвечая на вопрос о взаимодействии с Вашингтоном и перспективах отмены санкций в ходе форума «Россия зовет!», трансляция мероприятия велась на сайте мероприятия.

Путин отметил, что вопрос о санкциях стоит задать властям США. Президент добавил, что меры Вашингтона вынудили Москву заниматься импортозамещением в отраслях, касающихся национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Глава государства заявил, что в целом Россия достигла серьезных и положительных результатов.

«Вы знаете, я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно, публично. После того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была», — сказал он.

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В плане повышения экономического и технологического суверенитета санкции пошли России на пользу, но есть и минусы для всех, которые «исчисляются миллиардами долларов», заявил президент. «Скажем, для Европы, по-моему, по подсчету самих европейцев где-то 50 млрд что ли они насчитали потерь. У нас, кстати говоря, гораздо меньше», — добавил он.

Путин отметил, что ограничения США затронули около 400 компаний и почти 300 физических лиц. Он напомнил о запрете американским компаниям работать на шельфе, несмотря на сделанные вложения. «Кого наказали-то? Сами себя и наказали, в ногу себе выстрелили», — сказал он.

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Говоря о том, как Москва собирается выстраивать интересы с Вашингтоном, Путин отметил, что у сторон много общих интересов. «Соединенные Штаты — великая страна, мы всегда относились и относимся с уважением к Соединенным Штатам, мы были дважды союзниками в мировых войнах, все это наша общая история, причем история позитивная», — добавил президент, отметив, что Россия хочет сотрудничать в технологической сфере и экономике в целом.

По его словам, при президенте Бараке Обаме товарооборот России и США сократился до $20 млрд, а за два года президентства Дональда Трампа вырос до $25 млрд. Путин отметил, что это соответствует объему товарооборота с Турцией. Президент добавил, что на российско-американские отношения влияет фактор внутриполитической борьбы в США.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, санкции
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