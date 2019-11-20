Путин признался в тревоге после первых антироссийских санкций

Путин считает, что США «сами себя наказали» санкциями, запретив своим компаниям работать на шельфе. При этом первые ограничения со стороны Вашингтона в свое время вызвали у главы государства беспокойство.

Президент России Владимир Путин рассказал, что изначально у него была тревога по поводу санкций, но впоследствии США «сами себя наказали». Об этом он заявил отвечая на вопрос о взаимодействии с Вашингтоном и перспективах отмены санкций в ходе форума «Россия зовет!», трансляция мероприятия велась на сайте мероприятия.

Путин отметил, что вопрос о санкциях стоит задать властям США. Президент добавил, что меры Вашингтона вынудили Москву заниматься импортозамещением в отраслях, касающихся национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Глава государства заявил, что в целом Россия достигла серьезных и положительных результатов.

«Вы знаете, я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно, публично. После того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была», — сказал он.

В плане повышения экономического и технологического суверенитета санкции пошли России на пользу, но есть и минусы для всех, которые «исчисляются миллиардами долларов», заявил президент. «Скажем, для Европы, по-моему, по подсчету самих европейцев где-то 50 млрд что ли они насчитали потерь. У нас, кстати говоря, гораздо меньше», — добавил он.