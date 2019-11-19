Костин заявил об успокоении санкционного «разгула»

ВТБ не планирует продавать долю в En+ (банк контролирует 22% акций группы) при текущем уровне цен, банк может сделать это при достижении более высокого уровня, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

Костин заметил, что в случае решения о продаже потребуется согласование с OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США). «В то же время я считаю, что санкционный «разгул» как-то успокаивается. По крайней мере, российские санкции перестают быть приоритетом американской политики, поэтому, возможно, постепенно удастся добиться более выгодных условий для En+», — добавил он.

По словам Костина, продажа акций En+ при текущем уровне цен (ниже $10 за акцию) не рассматривается. «По нашей оценке, привлекательна, скорее, для покупки», — сказал он, допустив также, что пакет ВТБ в En+ может выкупить другая госструктура.

Вывод En+ из-под санкций Костин назвал позитивной новостью. Он добавил, что сейчас показатели у компании стабильные. «В целом En+ чувствует себя неплохо», — сказал глава ВТБ.