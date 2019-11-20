До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Эти средства должны были пойти на покупку Киевом вооружений и оснащение военных кораблей. В Пентагоне подтвердили задержку перевода этих денег, однако причину назвать отказались

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.

Как отмечает газета, из этих документов следует, что на американских счетах из общего объема военной помощи, которая была выделена Украине, осталось $35,2 млн. Эти средства должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила газете, что Украине еще предстоит перевести $36 млн. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев. Она лишь отметила, что Украина получит эти деньги «в течение следующих нескольких недель».

По данным издания, члены конгресса США осведомлены о сложившейся ситуации и требуют от Минобороны объяснений. Как отмечает LA Times, в 2019 финансовом году Вашингтон должен был выделить Киеву не менее $250 млн по линии Пентагона и не менее $141 млн по линии Госдепа. Почему часть этих денег не дошла до Украины, непонятно: финансовый год в США завершился 30 сентября.