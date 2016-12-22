Bloomberg назвал интересующие бизнесмена Пригожина страны в Африке

У совладельца группы компаний «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина есть бизнес-интересы в целом ряде стран Африки, пишет Bloomberg.
По данным агентства, которое вслед за «Фонтанкой» связывает петербургского бизнесмена с частной военной компанией Вагнера, он уже ведет бизнес или налаживает связи в десяти африканских странах.
Это Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). Это те страны, с которыми уже сотрудничают российские военные, отмечает Bloomberg.
В частности, отмечает издание, политические советники Пригожина консультировали Эммерсона Мнангагву, который стал президентом Зимбабве после конфликта с Робертом Мугабе, возглавлявшим страну более 30 лет. Правящая партия Зимбабве отрицает, что пользовалась поддержкой российских политконсультантов. Связанные с Пригожиным политологи сейчас консультируют нескольких кандидатов на пост президента Мадагаскара, утверждает Bloomberg.
Одной из стран, которая служит опорным пунктом для распространения влияния Пригожина в Африке, агентство называет ЦАР, где летом 2018 года погибли три журналиста из России — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм для финансируемого Михаилом Ходорковским «Центра управления расследованиями» о деятельности частной военной компании Вагнера в этой стране. Сам Пригожин причастность к ЧВК Вагнера ранее неоднократно отрицал.Bloomberg сообщает, что Пригожин стремится расширить свое влияние на Конго. Агентство также напоминает, что Пригожин попал на видеозапись со встречи российского министра Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в Москве. Государственные новостные агентства ТАСС и «РИА Новости» после этого сообщили, что компания Пригожина отвечала за обед.
Компании, связанные с Пригожиным, занимаются, в частности, поставкой питания для управления делами президента России и структур Минобороны.
В компании Пригожина Concord Catering не ответили на запросы Bloomberg по электронной почте и телефону. РБК также направил запрос в Concord Catering.