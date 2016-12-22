Пригожин опроверг связь с разработкой золота в ЦАР

По словам представителя Пригожина, у бизнесмена нет интереса к разработке золота в африканской стране. Ранее сообщалось, что погибшие в ЦАР российские журналисты планировали съемки на месторождениях

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У Евгения Пригожина нет интересов к военным или гражданским проектам в Центральноафриканской Республике, в том числе к месторождениям золота, сообщили РБК в пресс-службе бизнесмена.

Также в пресс-службе опровергли финансовую или административную связь предпринимателя с изданиями «Федеральное агентство новостей», «Политика сегодня», «Невские новости» и «Экономика сегодня».

«Нет, Евгений Викторович не имеет отношения к перечисленным вами СМИ», — ответили представители бизнесмена.

В начале августа стало известно о гибели в ЦАР российских журналистов — корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Они находились в ЦАР по заданию Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

В ЦУР сообщили, что журналисты готовили материал о деятельности так называемой Частной военной компании Вагнера в этой стране, которую также связывают с Пригожиным (бизнесмен отрицает свою причастность к деятельности ЧВК). Журналисты также планировали снимать золотые прииски Ндассима. 8 августа издание «Медуза» написало, что российских журналистов с фиксерами (фиксером в СМИ называют наемного координатора, обеспечивающего работу иностранных журналистов на месте событий. — РБК) в ЦАР познакомил журналист «Федерального агентства новостей» Кирилл Романовский. Об этом изданию рассказали знакомые погибшего Расторгуева и знакомые Романовского. По данным издания, фиксера зовут Мартин, его фамилия неизвестна.

Издание Africa Intelligence 18 июля писало, что Россия договорилась с ЦАР о разработке месторождения золота и со стороны ​России в проекте участвует компания Lobaye Invest, учрежденная, по данным издания, «М-Инвест». Издание The Bell связывало «М-Инвест» с Пригожиным.