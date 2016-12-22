СМИ объяснили участие Пригожина во встрече Шойгу с ливийским маршалом

Бизнесмен, совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин обеспечивал обед на встрече министра обороны России и командующего Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, ​а также участвовал в обсуждении культурной программы. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили военно-дипломатические источники.

Так собеседники агентств прокомментировали видеозапись встречи российского министра Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Встреча Хафтара и Шойгу прошла в Москве 7 ноября. Они обсуждали в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

На видеозаписи запечатлен также ресторатор Пригожин: он появляется минимум три раза, в том числе за столом в составе российской делегации на переговорах.

Предпринимателя Евгения Пригожина неоднократно называли связанным с ЧВК Вагнера, однако сам бизнесмен свою причастность к ней отрицал.

Компании, связанные с ресторатором, занимаются, в частности, поставкой питания для Управления делами президента России и структур Минобороны.​