ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,19 65,25 EUR Нал. 75,77 74,79 USD Бирж. 65,63 +0,08 EUR Бирж. 75,14 +0,05 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4535,90 -809,10 IMOEX 2351,39 -0,94% RTSI 1128,35 -0,65% Brent 66,41 +0,15% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
Суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием беженцев
Лента новостей
Кто вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых певиц 2018 года 11:27, Фотогалерея  Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России 11:24, Общество Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона 11:15, Бизнес Умер театральный режиссер Эймунтас Някрошюс 11:13, Общество Место встречи — Хорватия: как провести бизнес-мероприятие и отдохнуть 11:08, Партнерский материал Более 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Каталонии 11:07, Общество Volvo повысит цены на весь модельный ряд с 1 января 11:05, Авто Виртуальная кухня: как выросла секретная ресторанная империя Uber 11:04, Потребрынок  Гайд по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 10:40, РБК и Открытие Только без рук: как изобретатель помогает заводам избавиться от людей 10:28, Свое дело Суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием беженцев 10:28, Политика В Каталонии поезд сошел с рельсов 10:27, Общество Курс Bitcoin опустился до значений октября 2017 года 10:19, Крипто В Москве задержали подозреваемого в нападениях на АЗС 10:08, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 10:07, РБК и Philips В Москве загорелся автобус из Владимирской области 09:42, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 09:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Что будет с алкогольным рынком России 09:38, Потребрынок  РЖД представили концепт первого российского высокоскоростного поезда 09:36, Бизнес Украинский эксперт оценил последствия запуска «Турецкого потока» 09:31, Экономика В жилом доме в Азербайджане произошел взрыв 09:01, Общество Тяжеловесные грузовые вагоны сэкономят 1 трлн руб. к 2025 году 09:00, Пресс-релизы Евросоюз решил создать собственную разведшколу 08:53, Политика От IT-бизнеса США ждут бурного роста: 20 самых перспективных компаний 08:36, Quote Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви» 08:27, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 08:15, РБК и Toyo Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до четырех 07:39, Общество В Воронеже начали собирать первый Ил-96-400М 07:22, Бизнес
Суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием беженцев
Политика, 10:28
0
Суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием беженцев
Приказ, ужесточивший порядок предоставления убежища мигрантам в США, заблокировал суд в Сан-Франциско. Согласно постановлению Трампа, статус беженца могли получить только те, кто перешел границу в специальных пунктах въезда
Фото: Hannah McKay / Reuters

Судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тигар принял временный судебный запрет, направленный против политики президента США Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам, сообщает Reuters.

Решение Тигара, по данным агентства, заблокировало приказ американского лидера, которым он хотел ограничить предоставление убежища людям, незаконно перешедшим границу США. Согласно постановлению Трампа, такие люди не могут подавать документы на статус беженца в стране, и убежище Соединенные Штаты будут предоставлять только тем мигрантам, которые перешли границу в специальном пункте въезда. Соответствующий документ Трамп подписал 9 ноября.​

Этот шаг, как отмечало агентство Associated Press, был отчасти вызван приближением к границе США и Мексики каравана мигрантов. Из-за него в октябре президент США сначала грозил разместить в районе границы военных, а затем и полностью закрыть пункты въезда со стороны Мексики для мигрантов. До этого Трамп высказывал идею построить на американо-мексиканской границе стену. Подобная инициатива была одним из пунктов его предвыборной кампании.

Постановление Тигара, как указывает Reuters, вступает в силу незамедлительно и применяется по всей стране. Решение суда будет действовать по меньшей мере до 19 декабря — на этот день Тигар назначил слушания для рассмотрения более продолжительного судебного запрета по этому поводу.

Иск против решения Трампа, по данным агентства, подали правозащитники. В своем заявлении они подчеркнули, что распоряжение Трампа от 9 ноября нарушило административное и иммиграционное законодательства Штатов.

Первые мигранты из каравана беженцев достигли границы с США Еще 5 фото
Фотогалерея

Конгресс дал права иммигрантам ходатайствовать о предоставлении им убежища, независимо от того, как они въехали в страну, сообщил в своем постановлении Тигар. Новые правила, принятые президентом США, он назвал «чрезвычайным отходом» от предыдущей практики.

«Каким бы ни был авторитет президента, он [глава государства] не может переписывать иммиграционные законы, чтобы навязать условие, которое конгресс категорически запретил», — заявил Тигар. На свою должность, как уточняет Reuters, он был назначен предшественником Трампа — Бараком Обамой.

В американском Министерстве юстиции оперативно прокомментировать агентству ситуацию не смогли.

1 ноября Трамп объявил о планах отправить на границу с Мексикой не менее 15 тыс. военных. Подобное усиление, как пояснял президент США, было связано с приближением к границе каравана мигрантов из Центральной Америки. До этого на границе, в соответствии с изданным в апреле указом американского лидера, находились около 2 тыс. американских солдат. В ноябре в этот район США было переброшено еще 5,8 тыс. военнослужащих. 19 ноября издание Politico сообщило, что часть из них уже на этой неделе будет отозвана.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , мигранты
Главное
Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года после ареста Карлоса Гона Бизнес
Материалы по теме
Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн Политика
WP узнала о намерении Трампа отправить 1000 военных на границу с Мексикой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter