Суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием беженцев

Приказ, ужесточивший порядок предоставления убежища мигрантам в США, заблокировал суд в Сан-Франциско. Согласно постановлению Трампа, статус беженца могли получить только те, кто перешел границу в специальных пунктах въезда

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Судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тигар принял временный судебный запрет, направленный против политики президента США Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам, сообщает Reuters.

Решение Тигара, по данным агентства, заблокировало приказ американского лидера, которым он хотел ограничить предоставление убежища людям, незаконно перешедшим границу США. Согласно постановлению Трампа, такие люди не могут подавать документы на статус беженца в стране, и убежище Соединенные Штаты будут предоставлять только тем мигрантам, которые перешли границу в специальном пункте въезда. Соответствующий документ Трамп подписал 9 ноября.​

Этот шаг, как отмечало агентство Associated Press, был отчасти вызван приближением к границе США и Мексики каравана мигрантов. Из-за него в октябре президент США сначала грозил разместить в районе границы военных, а затем и полностью закрыть пункты въезда со стороны Мексики для мигрантов. До этого Трамп высказывал идею построить на американо-мексиканской границе стену. Подобная инициатива была одним из пунктов его предвыборной кампании.

Постановление Тигара, как указывает Reuters, вступает в силу незамедлительно и применяется по всей стране. Решение суда будет действовать по меньшей мере до 19 декабря — на этот день Тигар назначил слушания для рассмотрения более продолжительного судебного запрета по этому поводу.

Иск против решения Трампа, по данным агентства, подали правозащитники. В своем заявлении они подчеркнули, что распоряжение Трампа от 9 ноября нарушило административное и иммиграционное законодательства Штатов.

Конгресс дал права иммигрантам ходатайствовать о предоставлении им убежища, независимо от того, как они въехали в страну, сообщил в своем постановлении Тигар. Новые правила, принятые президентом США, он назвал «чрезвычайным отходом» от предыдущей практики.

«Каким бы ни был авторитет президента, он [глава государства] не может переписывать иммиграционные законы, чтобы навязать условие, которое конгресс категорически запретил», — заявил Тигар. На свою должность, как уточняет Reuters, он был назначен предшественником Трампа — Бараком Обамой.

В американском Министерстве юстиции оперативно прокомментировать агентству ситуацию не смогли.

1 ноября Трамп объявил о планах отправить на границу с Мексикой не менее 15 тыс. военных. Подобное усиление, как пояснял президент США, было связано с приближением к границе каравана мигрантов из Центральной Америки. До этого на границе, в соответствии с изданным в апреле указом американского лидера, находились около 2 тыс. американских солдат. В ноябре в этот район США было переброшено еще 5,8 тыс. военнослужащих. 19 ноября издание Politico сообщило, что часть из них уже на этой неделе будет отозвана.