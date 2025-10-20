 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico назвало встречу Трампа и Зеленского проверкой для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
На переговорах представители США, подняв вопрос территорий, хотели проверить, на что готова согласиться Украина, пишет Politico. Зеленский исключил уступки, после чего Трамп предложил остановить бои на текущей линии фронта
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп во время встречи
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 17 октября стала проверкой для Киева, пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Во время переговоров представители американской делегации указали, что Россия «обладает мощной военной машиной» для продолжения боев, сообщил собеседник издания. В какой-то момент в разговор вступил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и заявил, что «русские намерены занять весь Донбасс». После этого «в зале сложилось впечатление, что американцы проверяют украинцев и на что они [готовы согласиться]», сказал источник.

Встрече США и Украины предшествовала телефонная беседа Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. По словам источника Politico, Путин «одним телефонным звонком» изменил мнение республиканца о российско-украинском конфликте. «Четыре дня назад мы обсуждали ракеты Tomahawk; теперь же основное внимание уделяется территориальным уступкам Украины», — сказал он.

Зеленский заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский на встрече исключил, что Украина откажется от территорий, которые не контролирует Россия, и в итоге Трамп согласился, что нужно постараться завершить бои на текущей линии фронта, пишет газета.

Сразу после переговоров Трамп написал в Truth Social, что конфликтующие стороны «должны остановиться там, где они сейчас находятся», Зеленский это поддержал. Через несколько дней в интервью Reuters республиканец вновь заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Он опроверг, что обсуждал с Украиной вопрос территориальных уступок, о чем, помимо Politico, писали также Financial Times и The Washington Post.

Кремль и МИД России прежде исключали вариант с заморозкой конфликта. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен территорий, это невозможно, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Владимир Зеленский территории Донбасс Украина Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Reuters узнал, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для России
Политика
FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме
Политика
Трамп предложил России и Украине остановиться и «договориться позже»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Politico назвало встречу Трампа и Зеленского проверкой для Украины Политика, 09:55
В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления Общество, 09:51
Трое детей разгромили 80 надгробий на кладбище под Новосибирском Общество, 09:44
Новая инструкция по сверке с контрагентами и учету долговПодписка на РБК, 09:42
В Киеве взорвался автомобиль Общество, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Сбербанк представил медиацентр с функциями ИИ Технологии и медиа, 09:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково Общество, 09:21
Нематериальная мотивация: как поощрять команду и повышать эффективностьПодписка на РБК, 09:20
В РАН рассказали, когда стабилизируется солнечная активность Общество, 09:19
Минимальная цена аренды в «золотой сотне» Москвы составила ₽1 млн в месяц Недвижимость, 09:10
Трамп напомнил Индии о больших пошлинах в случае закупки нефти из России Политика, 09:08
Шольц рассказал об «учтивых» разговорах с Путиным Политика, 09:08
Данные из пепла: могут ли в России появиться ЦОДы «на угле»Подписка на РБК, 09:02