Politico назвало встречу Трампа и Зеленского проверкой для Украины

На переговорах представители США, подняв вопрос территорий, хотели проверить, на что готова согласиться Украина, пишет Politico. Зеленский исключил уступки, после чего Трамп предложил остановить бои на текущей линии фронта

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 17 октября стала проверкой для Киева, пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Во время переговоров представители американской делегации указали, что Россия «обладает мощной военной машиной» для продолжения боев, сообщил собеседник издания. В какой-то момент в разговор вступил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и заявил, что «русские намерены занять весь Донбасс». После этого «в зале сложилось впечатление, что американцы проверяют украинцев и на что они [готовы согласиться]», сказал источник.

Встрече США и Украины предшествовала телефонная беседа Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. По словам источника Politico, Путин «одним телефонным звонком» изменил мнение республиканца о российско-украинском конфликте. «Четыре дня назад мы обсуждали ракеты Tomahawk; теперь же основное внимание уделяется территориальным уступкам Украины», — сказал он.

Зеленский на встрече исключил, что Украина откажется от территорий, которые не контролирует Россия, и в итоге Трамп согласился, что нужно постараться завершить бои на текущей линии фронта, пишет газета.

Сразу после переговоров Трамп написал в Truth Social, что конфликтующие стороны «должны остановиться там, где они сейчас находятся», Зеленский это поддержал. Через несколько дней в интервью Reuters республиканец вновь заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Он опроверг, что обсуждал с Украиной вопрос территориальных уступок, о чем, помимо Politico, писали также Financial Times и The Washington Post.

Кремль и МИД России прежде исключали вариант с заморозкой конфликта. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен территорий, это невозможно, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.