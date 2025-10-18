 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться

Зеленский: Киев и Москва должны остановиться там, где сейчас находятся
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с американским коллегой Дональдом Трампом, призвавшим стороны «остановиться там, где они находятся сейчас».

«Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся. Он [Трамп] прав. Мы воюем против большой страны. Надо остановиться», — сказал Зеленский на брифинге после встречи с американским коллегой.

Затем, по его словам, следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру». Вопрос территорий он назвал чувствительным.

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен территорий, это невозможно, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва исключает территориальные уступки Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.

Трамп назвал встречу с украинским коллегой в Белом доме «очень интересной и сердечной», и предложил России и Украине заключить сделку. Он выразил уверенность в желании обоих президентов положить конец конфликту.

У России нет других целей, кроме защиты своих интересов, заявлял в сентябре Путин.

Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп конфликт на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
