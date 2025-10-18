Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться

Зеленский: Киев и Москва должны остановиться там, где сейчас находятся

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с американским коллегой Дональдом Трампом, призвавшим стороны «остановиться там, где они находятся сейчас».

«Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся. Он [Трамп] прав. Мы воюем против большой страны. Надо остановиться», — сказал Зеленский на брифинге после встречи с американским коллегой.

Затем, по его словам, следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру». Вопрос территорий он назвал чувствительным.

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен территорий, это невозможно, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва исключает территориальные уступки Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.

Трамп назвал встречу с украинским коллегой в Белом доме «очень интересной и сердечной», и предложил России и Украине заключить сделку. Он выразил уверенность в желании обоих президентов положить конец конфликту.

У России нет других целей, кроме защиты своих интересов, заявлял в сентябре Путин.