Трамп заявил о желании Украины пойти в наступление

США изучают варианты передачи Украине какого-либо вооружения, помимо ракет «Томагавк» (Tomahawk). Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в преддверии встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что США рассматривают «другие варианты».

«Мы будем говорить с ним [Зеленским] о войне. И мы будем говорить о том, что они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы перейти в наступление. Вы знаете это. И нам придется принять решение», — сказал лидер в Белом доме.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Трамп также говорил, что хочет больше узнать о том, как Киев планирует использовать такое вооружение. Американский президент заявлял, что эту тему может обсудить с Путиным, а саму потенциальную поставку Tomahawk Трамп называл эскалацией.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, аналитика Марка Кансиана, в общей сложности у Штатов сейчас есть в наличии 4150 таких ракет. Financial Times (FT) со ссылкой на военных экспертов сообщила, что США потенциально могут поставить Украине от 20 до 50 ракет.

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, говорил президент России Владимир Путин. Москва осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.