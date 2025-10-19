 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о приоритете интересов США в вопросе поставок Tomahawk Киеву

Трамп: США не могут передать все оружие Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам лидера США, если Штаты будут ограничены в средствах, они не отдадут Украине ракеты, страна сама нуждается в Tomahawk. Ранее он выразил уверенность, что конфликт удастся завершить без применения этих ракет
Запуск&nbsp;ракеты Tomahawk
Запуск ракеты Tomahawk (Фото: Robert S. Price / dpa / Global Look Press)

США будут ориентироваться на свои интересы в вопросе поставок Украине ракет Tomahawk, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он сказал, что рассматривает вариант поставки на Украину Tomahawk и разговаривал об этом с российским лидером Владимиром Путиным. Однако отметил, что США сами нуждаются в этом оружии.

«Вы знаете, мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. И я был очень добр к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому и к Украине. <...> Если мы будем стеснены в средствах, я не хочу этого делать. Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — подчеркнул Трамп.

Зеленский раскрыл ответ Трампа насчет Tomahawk на встрече в Белом доме
Политика
Дональд Трамп

В пятницу, 17 октября, американский лидер встретился в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда он выразил надежду, что Украине не понадобятся ракеты Tomahawk. Он отметил, что США самим нужны Tomahawk, а также множество других видов вооружений, которые они отправляют на Украину.

«У нас много разного оружия. Нам надо обеспечить полную экипировку страны. Мы предпочли бы, чтобы Tomahawk Украине не понадобились, чтобы мы завершили войну», — сказал тогда Трамп.

Зеленский же предложил ему обменять Tomahawk на дроны и выразил уверенность, что Украина и США могут в этом сотрудничать. Трамп ответил, что США были бы заинтересованы в таком обмене.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Путин предупредил, что ракеты Tomahawk будут сбиваться, а их поставка не изменит ситуацию на поле боя, но негативно скажется на отношениях между США и Россией.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп США поставки оружия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
