Историк рассказал, как Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России»
Первый президент России (1991–2000) Борис Ельцин в 1999 году в разговоре с американским коллегой (1993–2001) Биллом Клинтоном просил его оставить заботы о безопасности Европы Москве. Об этом в своей книге о политике Германии в отношении России с 1990 года пишет историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скианна, передает Der Spiegel.
Свой труд Скианна называет «научным промежуточным докладом». Книга основана на ранее закрытых архивных документах, в частности отчетах посольства Германии в Москве, стратегических документах из канцелярии и протоколах переговоров экс-канцлера Германии (1982–1998) Гельмута Коля с преемником Герхардом Шрёдером и Клинтоном.
Историк приводит фрагмент диалога между Ельциным и Клинтоном 1999 года.
«Ельцин: У меня есть просьба. Просто отдать Европу России. США не в Европе. Европейцы должны заботиться о Европе. А Россия наполовину европейская и наполовину азиатская...
Клинтон: Я не думаю, что европейцам это понравится.
Ельцин: Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Вы можете взять на себя все остальные государства и заботиться об их безопасности. Я возьму Европу и обеспечу ее безопасность. Так что не я лично. А вот Россия... Билл, я серьезно».
В июле архив нацбезопасности США рассекретил ряд документов, касающихся отношений России и НАТО. В частности, были опубликованы стенограммы разговоров Ельцина с Клинтоном разных лет. Например, в 1997 году российский президент просил США быть более сдержанными в отношениях с Украиной, поскольку сближение НАТО с Киевом тревожит Россию и не способствует разрешению российско-украинских противоречий.
Ельцин предлагал отразить в специальном соглашении с США, что Россия не претендует на территории других стран, а взамен будет заключено джентльменское соглашение об отказе принять в НАТО любую из постсоветских стран, которое останется непубличным. Клинтон заверил, что старается перестроить НАТО, чтобы сделать менее угрожающим для России, но отказался обещать не принимать в альянс постсоветские страны. До этого, в 1994 году, вице-президент США Альберт Гор пообещал Ельцину, что расширение НАТО будет сопровождаться консультациями с Москвой.
Россия выступает против расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, включая Украину. Президент Владимир Путин в феврале 2022 года говорил, что Москву «кинули», приняв в НАТО Польшу, Румынию и страны Прибалтики.
Он называл расширение блока одной из причин проведения военной операции. Отказ Украины от стремления в НАТО Путин перечислил среди требований для прекращения огня и начала мирных переговоров.
Стремление Украины в НАТО закреплено в Конституции страны. Осенью 2022 года она подала заявку на ускоренное вступление в блок. Приглашение Киева в альянс является одним из пунктов «плана победы», который представил украинский президент Владимир Зеленский. Генсек НАТО Марк Рютте называл вопрос о членстве Украины решенным, но не называл конкретных сроков.
Франция пытается убедить союзников по блоку пригласить Украину в НАТО немедленно. Le Monde писала, что США не имеют принципиальных возражений против этого, но Германия выступает против.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
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