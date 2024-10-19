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Военная операция на Украине ,  
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Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Байден может принять решение после победы Харрис на выборах в ноябре, но, если выиграет Трамп, любое движение в этом направлении будет опасным, ожидает источник Le Monde. Москва против вступления Украины в НАТО
Кир Стармер, Джо Байден, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон
Кир Стармер, Джо Байден, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

США больше не имеют принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО, но Германия все еще выступает против, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Если на ноябрьских выборах победит кандидат от демократов Камала Харрис, президент Джо Байден сможет действовать в вопросе приглашения Украины в свой переходный период — после определения победителя в начале ноября до инаугурации в январе, предположил дипломатический источник газеты из Европы. Он также отметил, что, если победителем станет республиканец Дональд Трамп, ничего не получится и «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

Решение США вместе с тем может переубедить правительство Германии, не исключают некоторые собеседники Le Monde.

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Приглашение государства вступить в НАТО не означает немедленного присоединения. После достижения консенсуса и получения приглашения начинается длительный семиэтапный процесс:

  • переговоры о соответствии страны требованиям альянса и готовности выполнять обязательства;
  • изложение властями государства календаря необходимых реформ;
  • подготовка и подписание обновленного договора всеми странами НАТО;
  • ратификация документов государствами — членами НАТО в соответствии с их национальными законами и процедурами;
  • государства-члены уведомляют США о ратификации документов;
  • генеральный секретарь НАТО предлагает государству присоединиться к альянсу;
  • новый участник НАТО завершает собственную юридическую процедуру и представляет документ о присоединении к НАТО.

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Приглашение Украины в НАТО — один из пунктов «плана победы», который украинский президент Владимир Зеленский представил западным партнерам и в Верховной раде. Киев рассчитывает получить приглашение до отставки Байдена и называет этот процесс «частью наследия нынешней американской администрации».

Руководство НАТО и власти стран Запада подчеркивали, что Украина однажды станет членом альянса, если не отзовет свою заявку, но только после завершения конфликта с Россией. «Мы пока не находимся на стадии, когда можем предложить Украине приглашение в краткосрочной перспективе», — сказала в октябре постпред США при НАТО Джулианна Смит.

В то же время словацкий премьер Роберт Фицо отметил высокую вероятность скорого завершения конфликта, поскольку «внезапно стала подниматься тема приглашения Украины в НАТО». Этот процесс, по его мнению, не станет для Киева «бесплатным».

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Фото:Александр Река / ТАСС

Нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс призвал для достижения консенсуса сформировать конкретные критерии, соответствие которым позволит Украине получить приглашение. В ответ на просьбу привести пример возможных критериев он упомянул борьбу с коррупцией. Вступление Украины не произойдет прежде, чем завершится конфликт, и «до стабилизации линии разграничения, которая у нас будет», подтвердил высокопоставленный источник The Washington Post в НАТО.

Российские власти выступают резко против вступления Украины в НАТО, президент Владимир Путин называл атлантические стремления Киева в качестве одной из главных причин начала военной операции. В российском МИДе предупреждают о «неконтролируемой эскалации» и невозможности дипломатического урегулирования в случае вступления Украины в альянс.

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