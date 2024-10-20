Британия и Германия подпишут «исторический оборонный пакт»
На предстоящей неделе Великобритания подпишет «исторический оборонный пакт» с Германией, который, как ожидается, позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом, сообщает The Sunday Times.
Соглашение позволит британским и немецким войскам проводить совместные учения на восточной границе НАТО с Россией, скорее всего, в Эстонии и Литве. Также договор позволит странам совместно закупать больше вооружений и приведет к более тесному сотрудничеству в разработке и производстве вооружений следующего поколения, укрепив оборонную промышленность государств на фоне сокращения арсеналов из-за военной помощи Украине.
Times пишет, что этот пакт в Британии рассматривают как первый шаг к более широкому соглашению о безопасности и обороне с Евросоюзом, охватывающему вопросы обороны, обмена разведданными, энергетики и нелегальной миграции. По словам источника газеты, предметные переговоры с Брюсселем ожидаются в следующем году.
Великобритания вышла из состава Евросоюза в начале 2020 года.
Издание отмечает, что Британия, Германия и Франция — крупнейшие военные страны Европы — сейчас обсуждают, как они могут взять на себя больше ответственности в НАТО из-за опасений, что США снизят свою роль в альянсе в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.
Британский министр обороны Джон Хили, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, сравнил предстоящее соглашение с Германией со сделкой в сфере обороны и безопасности Британии и Франции, заключенной в 2010 году. Хили допустил, что пакт с Германией станет «самым значительным двусторонним соглашением», заключенным Британией с тех времен.
Министр также рассказал, что британские войска, дислоцированные в Эстонии, пройдут новую подготовку и получат беспилотники и современные технологии, чтобы снова быть готовыми к военным действиям. Новые дроны, радиостанции и радары, которые позволят обнаруживать противника издалека, предоставят в рамках проекта «Асгард», анонсированного британским Минобороны в начале октября.
Этот проект направлен на расширение разведывательных и боевых возможностей британских сил с помощью передовых технологий. Минобороны в уведомлении о закупках определило инициативу как систему, которая «создаст условия для нечестной борьбы». В рамках «Асгарда» предполагается увеличение дальности применения вооружений и развитие систем связи и обмена данными, в том числе связь штабов НАТО и Минобороны Британии с войсками.
Хили сообщил, что «Асгард» будет представлен в следующем году. В уведомлении о закупках говорится, что первые наработки должны быть готовы в первом квартале 2025 года.
Кроме того, во время саммита НАТО Великобритания объявила, что будет сотрудничать с Германией, Францией, Польшей и Италией в создании следующего поколения ракет дальнего радиуса действия. Источники Times в военном ведомстве сообщили, что эти ракеты будут более совершенными, чем британская система Storm Shadow. Лондон также согласился присоединиться к инициативе, направленной на объединение европейских систем противовоздушной обороны.
Британия в феврале 2022 года объявила об увеличении численности военного контингента в Эстонии с 900 до 1800 человек. В середине сентября этого года Эстония открыла новую военную базу в 45 км от границы с Россией. Там могут размещаться до 1 тыс. военных как эстонской армии, так и войск стран — союзниц по НАТО.
Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус рассказывал, что дислоцированные в стране войска союзников по НАТО «интегрированы в наши военные планы», то есть Таллин может использовать их вооружение в случае нападения на республику.
Президент Владимир Путин говорил, что у России нет ни экономического, ни политического, ни военного интереса воевать с НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — пояснял он.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов