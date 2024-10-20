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Британия и Германия подпишут «исторический оборонный пакт»

Британия подпишет пакт с Германией, который позволит странам проводить совместные учения у границ НАТО с Россией и укрепить оборонную промышленность. Times пишет, что это рассматривают как первый шаг к соглашению с ЕС
Борис Писториус и Джон Хили
Борис Писториус и Джон Хили (Фото: Bernd Elmenthaler / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На предстоящей неделе Великобритания подпишет «исторический оборонный пакт» с Германией, который, как ожидается, позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом, сообщает The Sunday Times.

Соглашение позволит британским и немецким войскам проводить совместные учения на восточной границе НАТО с Россией, скорее всего, в Эстонии и Литве. Также договор позволит странам совместно закупать больше вооружений и приведет к более тесному сотрудничеству в разработке и производстве вооружений следующего поколения, укрепив оборонную промышленность государств на фоне сокращения арсеналов из-за военной помощи Украине.

Times пишет, что этот пакт в Британии рассматривают как первый шаг к более широкому соглашению о безопасности и обороне с Евросоюзом, охватывающему вопросы обороны, обмена разведданными, энергетики и нелегальной миграции. По словам источника газеты, предметные переговоры с Брюсселем ожидаются в следующем году.

Великобритания вышла из состава Евросоюза в начале 2020 года.

Издание отмечает, что Британия, Германия и Франция — крупнейшие военные страны Европы — сейчас обсуждают, как они могут взять на себя больше ответственности в НАТО из-за опасений, что США снизят свою роль в альянсе в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

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Британский министр обороны Джон Хили, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, сравнил предстоящее соглашение с Германией со сделкой в сфере обороны и безопасности Британии и Франции, заключенной в 2010 году. Хили допустил, что пакт с Германией станет «самым значительным двусторонним соглашением», заключенным Британией с тех времен.

Министр также рассказал, что британские войска, дислоцированные в Эстонии, пройдут новую подготовку и получат беспилотники и современные технологии, чтобы снова быть готовыми к военным действиям. Новые дроны, радиостанции и радары, которые позволят обнаруживать противника издалека, предоставят в рамках проекта «Асгард», анонсированного британским Минобороны в начале октября.

Этот проект направлен на расширение разведывательных и боевых возможностей британских сил с помощью передовых технологий. Минобороны в уведомлении о закупках определило инициативу как систему, которая «создаст условия для нечестной борьбы». В рамках «Асгарда» предполагается увеличение дальности применения вооружений и развитие систем связи и обмена данными, в том числе связь штабов НАТО и Минобороны Британии с войсками.

Хили сообщил, что «Асгард» будет представлен в следующем году. В уведомлении о закупках говорится, что первые наработки должны быть готовы в первом квартале 2025 года.

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Кроме того, во время саммита НАТО Великобритания объявила, что будет сотрудничать с Германией, Францией, Польшей и Италией в создании следующего поколения ракет дальнего радиуса действия. Источники Times в военном ведомстве сообщили, что эти ракеты будут более совершенными, чем британская система Storm Shadow. Лондон также согласился присоединиться к инициативе, направленной на объединение европейских систем противовоздушной обороны.

Британия в феврале 2022 года объявила об увеличении численности военного контингента в Эстонии с 900 до 1800 человек. В середине сентября этого года Эстония открыла новую военную базу в 45 км от границы с Россией. Там могут размещаться до 1 тыс. военных как эстонской армии, так и войск стран — союзниц по НАТО.

Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус рассказывал, что дислоцированные в стране войска союзников по НАТО «интегрированы в наши военные планы», то есть Таллин может использовать их вооружение в случае нападения на республику.

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет ни экономического, ни политического, ни военного интереса воевать с НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — пояснял он.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания Германия пакт оборонная промышленность ПВО Эстония
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