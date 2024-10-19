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Политика ,  
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Отставные генералы НАТО смоделировали захват Россией Латвии за 10 дней

НАТО потребуется полторы недели, чтобы приступить к коллективной обороне, для сокращения этого срока требуется нарастить инвестиции в оборону, пришли к выводу аналитики. Москва подчеркивает, что Россия не планирует нападать
Военные учения НАТО в&nbsp;Литве
Военные учения НАТО в Литве (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес приняли участие в военной игре для моделирования конфликта НАТО с Россией, передает Bild.

Моделирование организовали аналитики Center on New Generation Warfare для анализа реакции НАТО на гипотетическое наступление России для лучшего понимания возможностей альянса и выработки стратегии защиты стран Балтии. Они пришли к выводу, что Вооруженные силы России смогут за 10 дней занять всю территорию Латвии и часть Литвы.

Сценарий предполагает, что наступление России начнется в 2007 году. При худшем развитии событий странам НАТО потребуется 10 дней для задействования статьи о коллективной обороне и направления в страны Балтии подкрепления.

«Надо выиграть как можно больше времени. Сначала будет поддержка с воздуха, затем флот, а потом тяжелые сухопутные войска. Необходимо удерживать позиции до прибытия крупных сил НАТО», — подчеркнул генерал Бридлав.

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Моделирование показало, что первоначально армии Литвы и ее союзников вынуждены отступать, а российское наступление продолжается до прибытия основных сил НАТО. По версии организаторов, этого самого пессимистичного для НАТО сценария можно избежать, нарастив оборонный бюджет до 4% от ВВП и развернув на местах контингенты большей численности, включая боевые вертолеты Apache.

Сейчас в Литве служат около 800 солдат Германии, к концу 2027 года численность немецкого контингента расширят до бригады — 4,8 тыс. служащих и 200 гражданского персонала, также 44 танков Leopard 2.

Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что нет ни экономического, ни политического, ни военного интереса воевать с НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — пояснял он и называл опасения «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров».

По его мнению, на Западе признают невозможность победить Россию на поле боя: «Они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Латвия Литва НАТО Бен Ходжес Прибалтика
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