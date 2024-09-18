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Военная операция на Украине ,  
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В Эстонии сообщили о просьбе НАТО по поводу «определенных целей» в России

Эстонский генерал Карус рассказал о просьбе НАТО «позаботиться о целях» в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Начальник эстонского Генштаба заявил, что дислоцированные в республике военные из стран НАТО «интегрированы в наши военные планы», а «боевая мощь» Таллина является частью военного планирования альянса
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

НАТО после начала конфликта на Украине скорректировало взаимодействие с Эстонией и попросило ее определить некоторые цели на случай столкновения с Россией, рассказал в интервью ERR начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус.

Журналист в разговоре с Карусом сказал, что в контексте боевых действий на Украине в странах НАТО часто говорят об угрозе военного противостояния с Москвой и возможности нанесения дальнобойных ударов по территории России в случае начала боев. Карус отметил, что еще лет десять назад дислоцированные в Эстонии союзники по НАТО — например, британцы или французы — в случае нападения на республику спрашивали бы у своего командования разрешения на использование тех или иных вооружений. Но сейчас, заверил генерал, «все союзные войска, которые у нас здесь [в Эстонии] есть, интегрированы в наши военные планы».

«Мы знаем, какие инструменты у них [союзников] есть, и знаем, что им нужно делать. И наша собственная глубокая боевая мощь теперь, совершенно очевидно, является частью планов НАТО. НАТО говорит: Эстония, вы должны позаботиться об определенных целях (на территории России. — РБК), и тогда мы сможем прийти (в Эстонию) и предпринять следующие шаги», — сказал он.

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В январе бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас (она станет верховным дипломатом ЕС этой зимой) заявила, что Россия через три–пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. В отчете Службы внешней разведки Эстонии, на который ссылалась политик, говорилось, что Россия рассматривает балтийские страны как «наиболее уязвимую часть» блока и может предпринять враждебные действия в их отношении.

Президент Владимир Путин отвергал возможность нападения Москвы на альянс. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин во время беседы с иностранными корреспондентами в декабре 2023-го, стуча по столешнице. «Это чушь, понимаете, бред собачий, <...> пугалки для бюргеров», — добавил он.

В этом сентябре, комментируя западные дискуссии по поводу разрешения для Украины атаковать дальнобойным оружием цели в глубине России, Путин сказал, что в таком случае союзники Киева будут ему помогать и это будет означать, что они воюют с Москвой. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эстония НАТО Вахур Карус
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Кая Каллас

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