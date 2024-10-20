ЦАХАЛ показала кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на Израиль

За несколько часов до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Яхья Синвар с женой и детьми спустился в подземный туннель в секторе Газа, взяв с собой телевизор, подушки, матрасы и воду, сообщили в ЦАХАЛ. Его ликвидировали спустя год

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видеозапись, на которой бывший лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар переносит свои вещи в туннель в секторе Газа за несколько часов до атаки 7 октября 2023 года.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, туннель был расположен под домом Синвара в городе Хан-Юнис. Бывший лидер ХАМАС, его жена и дети перенесли туда вещи, в том числе телевизор, воду, подушки и матрасы, пишет NDTV. Под землей были оборудованы туалеты, душ и кухня, там также нашли запасы еды, наличные и документы, утверждает Хагари.

Военнослужащие ЦАХАЛ убили Синвара 18 октября в городе Рафах в секторе Газа. Он был одним из основателей ХАМАС, с августа 2024 года стал руководителем политбюро организации. Синвар сменил на этом посту Исмаила Ханию, который погиб в конце июля при взрыве в резиденции в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

С 7 октября 2023 года Израиль проводит военную операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Она стала ответом на масштабное нападение боевиков ХАМАС, которые выпустили по еврейскому государству около 2 тыс. ракет, убили порядка 1,2 тыс. и взяли в заложники около 250 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл целью операции ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников. После гибели Синвара он пообещал сохранить жизнь тем боевикам, которые сложат оружие и вернут захваченных граждан.