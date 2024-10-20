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Операция Израиля в Ливане ,  
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The Jerusalem Post узнала, что Израиль ответит на атаку дома Нетаньяху

The Jerusalem Post: Израиль ответит на атаку дроном резиденции Нетаньяху
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль намерен ответить на атаку резиденции Нетаньяху дроном в Кейсарии, сказал газете источник, не уточнив, каким будет ответ. Сам Нетаньяху обвинил в покушении на себя «агентов Ирана»

Израиль планирует ответить на запуск с ливанской территории беспилотника, врезавшегося в здание около резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, передает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник.

«На покушение будет дан ответ», — сказал собеседник издания.

Источник возложил косвенную ответственность за атаку на Иран, отметив, что тот поддерживает ливанскую «Хезболлу», которая противостоит Израилю.

Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убить
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Утром 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что резиденция Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.

Сам Нетаньяху прокомментировал произошедшее вечером: он обвинил в атаке «агентов Ирана» и заявил, что те пытались убить его вместе с женой.

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал он в соцсети X.

Sky News Arabia отмечал, что большую часть выходных премьер и его семья проводят в Кейсарии, но в последнее время они стали оставаться на вилле в Иерусалиме, принадлежащей одному из друзей Нетаньяху.

Атака резиденции Нетаньяху последовала за волной взрывов пейджеров и других устройств связи, в результате которых погибли и пострадали члены «Хезболлы». Также Израилем были ликвидированы лидер движения Хасан Насралла, его преемник Хашем Сафи ад-Дин и другие руководители группировки.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан беспилотники
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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