The Jerusalem Post узнала, что Израиль ответит на атаку дома Нетаньяху
Израиль планирует ответить на запуск с ливанской территории беспилотника, врезавшегося в здание около резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, передает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник.
«На покушение будет дан ответ», — сказал собеседник издания.
Источник возложил косвенную ответственность за атаку на Иран, отметив, что тот поддерживает ливанскую «Хезболлу», которая противостоит Израилю.
Утром 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что резиденция Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.
Сам Нетаньяху прокомментировал произошедшее вечером: он обвинил в атаке «агентов Ирана» и заявил, что те пытались убить его вместе с женой.
«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал он в соцсети X.
Sky News Arabia отмечал, что большую часть выходных премьер и его семья проводят в Кейсарии, но в последнее время они стали оставаться на вилле в Иерусалиме, принадлежащей одному из друзей Нетаньяху.
Атака резиденции Нетаньяху последовала за волной взрывов пейджеров и других устройств связи, в результате которых погибли и пострадали члены «Хезболлы». Также Израилем были ликвидированы лидер движения Хасан Насралла, его преемник Хашем Сафи ад-Дин и другие руководители группировки.
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