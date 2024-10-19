Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убить и назвал это ошибкой

Нетаньяху связал атаку дрона на его резиденцию в Кейсарии с попыткой «агентов Ирана» убить его вместе с женой и назвал это «горькой ошибкой». Это не удержит Израиль от продолжения войны против врагов, пообещал премьер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с женой во время атаки беспилотника в районе города Кейсария 19 октября. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал он.

Премьер заявил, обращаясь к «иранцам и их партнерам по оси зла», что любой, кто причинит вред израильским гражданам «заплатит за это высокую цену». Он заверил, что Израиль «продолжит уничтожать террористов», вернет жителей северной части страны в их дома, а из сектора Газа — заложников.

Израиль достигнет всех поставленных целей войны, и «изменит реальность безопасности» в регионе «на многие поколения», — заключил политик.

Утром 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что резиденция Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.

Sky News Arabia со ссылкой на источник передавал, что целью атаки была резиденция Нетаньяху. Большую часть выходных премьер и его семья проводят в Кейсарии, но в последнее время они стали оставаться на вилле в Иерусалиме, принадлежащей одному из друзей Нетаньяху, отмечал телеканал

Высокопоставленный чиновник в правительстве сказалтелеканалу N12, что устранить Нетаньяху посредством атаки дрона пытался Иран.

Телеканал ссылался на фотграфии, на которых, по его информации, было видно, что беспилотник, врезавшийся в здание в Кейсарии, был той же модели «Зиад-107» (Ziyad 107), что и дрон ливанской группировки «Хезболла», который 13 октября нанес удар по базе новобранцев «Голани».

«Зиад-107» — беспилотник иранского производства, уточнял N12. «Хезболла» также выпускает эти дроны. Их используют с целью сбора разведданных и нанесения ударов. Дальность полета составляет около 100 км. Такие беспилотники летают на малой высоте, поэтому их сложно обнаружить и перехватить, отмечал N12.