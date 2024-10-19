Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убить
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с женой во время атаки беспилотника в районе города Кейсария 19 октября. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал он.
Премьер заявил, обращаясь к «иранцам и их партнерам по оси зла», что любой, кто причинит вред израильским гражданам «заплатит за это высокую цену». Он заверил, что Израиль «продолжит уничтожать террористов», вернет жителей северной части страны в их дома, а из сектора Газа — заложников.
Израиль достигнет всех поставленных целей войны, и «изменит реальность безопасности» в регионе «на многие поколения», — заключил политик.
Утром 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что резиденция Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.
Sky News Arabia со ссылкой на источник передавал, что целью атаки была резиденция Нетаньяху. Большую часть выходных премьер и его семья проводят в Кейсарии, но в последнее время они стали оставаться на вилле в Иерусалиме, принадлежащей одному из друзей Нетаньяху, отмечал телеканал
Высокопоставленный чиновник в правительстве сказалтелеканалу N12, что устранить Нетаньяху посредством атаки дрона пытался Иран.
Телеканал ссылался на фотграфии, на которых, по его информации, было видно, что беспилотник, врезавшийся в здание в Кейсарии, был той же модели «Зиад-107» (Ziyad 107), что и дрон ливанской группировки «Хезболла», который 13 октября нанес удар по базе новобранцев «Голани».
«Зиад-107» — беспилотник иранского производства, уточнял N12. «Хезболла» также выпускает эти дроны. Их используют с целью сбора разведданных и нанесения ударов. Дальность полета составляет около 100 км. Такие беспилотники летают на малой высоте, поэтому их сложно обнаружить и перехватить, отмечал N12.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов