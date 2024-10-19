 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убить

Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убить и назвал это ошибкой
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Нетаньяху связал атаку дрона на его резиденцию в Кейсарии с попыткой «агентов Ирана» убить его вместе с женой и назвал это «горькой ошибкой». Это не удержит Израиль от продолжения войны против врагов, пообещал премьер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с женой во время атаки беспилотника в районе города Кейсария 19 октября. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал он.

N12 связал атаку дрона на резиденцию Нетаньяху с Ираном
Политика
Фото:Rami Shlush / Reuters

Премьер заявил, обращаясь к «иранцам и их партнерам по оси зла», что любой, кто причинит вред израильским гражданам «заплатит за это высокую цену». Он заверил, что Израиль «продолжит уничтожать террористов», вернет жителей северной части страны в их дома, а из сектора Газа — заложников.

Израиль достигнет всех поставленных целей войны, и «изменит реальность безопасности» в регионе «на многие поколения», — заключил политик.

Утром 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что резиденция Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.

Sky News Arabia со ссылкой на источник передавал, что целью атаки была резиденция Нетаньяху. Большую часть выходных премьер и его семья проводят в Кейсарии, но в последнее время они стали оставаться на вилле в Иерусалиме, принадлежащей одному из друзей Нетаньяху, отмечал телеканал

Высокопоставленный чиновник в правительстве сказалтелеканалу N12, что устранить Нетаньяху посредством атаки дрона пытался Иран.

Телеканал ссылался на фотграфии, на которых, по его информации, было видно, что беспилотник, врезавшийся в здание в Кейсарии, был той же модели «Зиад-107» (Ziyad 107), что и дрон ливанской группировки «Хезболла», который 13 октября нанес удар по базе новобранцев «Голани».

«Зиад-107» — беспилотник иранского производства, уточнял N12. «Хезболла» также выпускает эти дроны. Их используют с целью сбора разведданных и нанесения ударов. Дальность полета составляет около 100 км. Такие беспилотники летают на малой высоте, поэтому их сложно обнаружить и перехватить, отмечал N12.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Биньямин Нетаньяху Иран убийство Израиль
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
N12 связал атаку дрона на резиденцию Нетаньяху с Ираном
Политика
Kan узнала, что Израиль согласовал время и способ ответной атаки по Ирану
Политика
Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Умер актер из сериалов «Нюхач» и «Одесса-мама» Николай СедневОбщество, 19 окт, 23:57
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войнеПолитика, 19 окт, 23:51
Над тремя российскими регионами сбили 16 дроновПолитика, 19 окт, 23:24
Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убитьПолитика, 19 окт, 23:22
МК опубликовал последнее сообщение погибшего бывшего руководителя ЮКОСаОбщество, 19 окт, 23:00
Кадыров показал кадры с захваченным под Курском бронеавтомобилемПолитика, 19 окт, 22:53
Над сектором Газа сбросили 80 пакетов гуманитарной помощи. ВидеоПолитика, 19 окт, 22:45
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Трое взрослых и ребенок пострадали при обстрелах Белгородского районаПолитика, 19 окт, 22:39
Названа основная версия гибели одного из бывших руководителей ЮКОСаБизнес, 19 окт, 22:25
Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городахОбщество, 19 окт, 22:14
Отставные генералы НАТО смоделировали захват Россией Латвии за 10 днейПолитика, 19 окт, 21:57
Военком выстрелил из автомата во время конфликта с жителями ЗапорожьяПолитика, 19 окт, 21:35
Джокович обыграл Надаля на турнире с рекордными призовымиСпорт, 19 окт, 21:14
Мизулина отказалась от мирового соглашения с оскорбившим ее ЛебедевымОбщество, 19 окт, 21:05