Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

Премьера и его жены в момент атаки не было дома, сообщили в его канцелярии. Большую часть выходных Нетаньяху с семьей проводят в Кейсарии, но в последнее время он проводит выходные на вилле в Иерусалиме, отмечает Sky News Arabia

Фото: Rami Shlush / Reuters

Резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана, Нетаньяху и его жены Сары не было дома, в результате нападения никто не пострадал, заявили в канцелярии премьера, пишет The Times of Israel.

В израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.Тель-Авива.

БПЛА сопровождал боевой вертолет, который обнаружил проникновение дрона из Ливана, пишет Walla.

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По словам местных жителей, они слышали сильный взрыв. «Сначала я подумал, что это действия наших сил, потому что не было никаких сигналов тревоги. Мы услышали вертолеты над районом и поняли, что что-то происходит.», — рассказал изданию очевидец, живущий по соседству с резиденцией премьера.

«Люди пошли в синагогу, в этом районе послышался очень громкий грохот. Но не было тревоги. Сюда проник БПЛА, мы увидели вертолеты, а затем услышали сильный грохот. Одно из зданий было повреждено, это чудо, что обошлось без жертв», — рассказала местная жительниц Ynet.

Sky News Arabia со ссылкой на источник сообщает, что целью атаки была резиденция Нетаньяху. Полиция оцепила район и перекрыла дороги. Большую часть выходных Нетаньяху и его семья проводят в Кесарии, но в последнее время он проводит выходные на вилле в Иерусалиме, принадлежащей одному из его друзей, отмечает телеканал.

Беспилотник вошел в район Кесарии, после чего в результате падения раздался взрыв, пишет Ynet. Сигналы тревоги сработали в нескольких районах от Верхней Галилеи до Хайфы.