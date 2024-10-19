Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии
Резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана, Нетаньяху и его жены Сары не было дома, в результате нападения никто не пострадал, заявили в канцелярии премьера, пишет The Times of Israel.
В израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.Тель-Авива.
БПЛА сопровождал боевой вертолет, который обнаружил проникновение дрона из Ливана, пишет Walla.
По словам местных жителей, они слышали сильный взрыв. «Сначала я подумал, что это действия наших сил, потому что не было никаких сигналов тревоги. Мы услышали вертолеты над районом и поняли, что что-то происходит.», — рассказал изданию очевидец, живущий по соседству с резиденцией премьера.
«Люди пошли в синагогу, в этом районе послышался очень громкий грохот. Но не было тревоги. Сюда проник БПЛА, мы увидели вертолеты, а затем услышали сильный грохот. Одно из зданий было повреждено, это чудо, что обошлось без жертв», — рассказала местная жительниц Ynet.
Sky News Arabia со ссылкой на источник сообщает, что целью атаки была резиденция Нетаньяху. Полиция оцепила район и перекрыла дороги. Большую часть выходных Нетаньяху и его семья проводят в Кесарии, но в последнее время он проводит выходные на вилле в Иерусалиме, принадлежащей одному из его друзей, отмечает телеканал.
Беспилотник вошел в район Кесарии, после чего в результате падения раздался взрыв, пишет Ynet. Сигналы тревоги сработали в нескольких районах от Верхней Галилеи до Хайфы.
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