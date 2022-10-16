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В Белгородской области наступившему на мину мужчине оторвало ступню
Глава Белгородской области Гладков: наступившему на мину мужчине оторвало ступню
В Шебекинском городском округе Белгородской области, который граничит с Харьковской областью Украины, мужчине оторвало ступню после того, как он наступил на мину, написал в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона.
Он заявил, что в лесах Белгородской области после предыдущих обстрелов сейчас опасно и попросил воздержаться от их посещения в приграничных районах.
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