В Белгородской области наступившему на мину мужчине оторвало ступню

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В Шебекинском городском округе Белгородской области, который граничит с Харьковской областью Украины, мужчине оторвало ступню после того, как он наступил на мину, написал в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона.

Он заявил, что в лесах Белгородской области после предыдущих обстрелов сейчас опасно и попросил воздержаться от их посещения в приграничных районах.

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