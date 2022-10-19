Три несовершеннолетних сына Кадырова приехали в зону спецоперации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 60,11 (-0,42) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 61,59 (-0,11) Инвестиции, 19 окт, 16:18
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 00:57
В ДНР заявили об обстреле района Донецка и ущербе зданию администрации Политика, 00:56
Freedom Holding продал финансовые активы в России Финансы, 00:45
Белый дом опроверг данные о попытках избежать встречи Путина и Байдена Политика, 00:36
Роналду досрочно покинул победный матч МЮ с «Тоттенхэмом» Спорт, 00:36
Полянский пригрозил пересмотреть отношения с ООН из-за дронов на Украине Политика, 00:22
В России заблокировали агрегатор рецензий Metacritic Технологии и медиа, 00:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава Химок опроверг пайки «от сердобольных стюардесс» для мобилизованных Политика, 00:00
Авиабилеты за рубеж подешевели более чем на 25% спустя месяц мобилизации Бизнес, 00:00
Байден заявил о «невероятно сложном положении» Путина Политика, 19 окт, 23:59
Три несовершеннолетних сына Кадырова приехали в зону спецоперации Политика, 19 окт, 23:58
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 19 окт, 23:46
Кадыров сообщил о взятии фермы, которую не могли отбить у ВСУ с 2014 года Политика, 19 окт, 23:41
В Киеве заявили о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Политика, 19 окт, 23:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Три несовершеннолетних сына Кадырова приехали в зону спецоперации

Три несовершеннолетних сына Кадырова посетили линию соприкосновения в зоне спецоперации
Кадыров прикрепил с сообщению видеозапись, где его дети, сидя в траншее, стреляют из пулеметов и РПГ в военном обмундировании. Он заявил, что они «ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов» уже несколько дней

Три сына главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам приехали в зону спецоперации на Украине. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Подростки сразу же взялись за дело, «как и подобает чеченским воинам», заявил глава региона. По словам Кадырова, «Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам».

«Также, пользуясь случаем, они обратились к находящимся на той стороне <...> [чеченцам] с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою», — написал он.

К своему сообщению Кадыров прикрепил видеоролик, на котором его сыновья в военном обмундировании стреляют из РПГ и пулемета сидя в траншее.

«Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов (Чеченская республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России. — РБК), попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков. <...> [Ахмат, Зелимхан и Адам] пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку», — добавил глава Чечни.

Детей сопровождала старшая дочь главы Чечни, министр культуры республики, 23-летняя Айшат Кадырова. Вместе с ней они посетили штабное совещание бойцов батальона «Запад — Ахмат», который участвует в боевых действиях на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Статьи
Pro
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Статьи
Pro
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги
Саммари
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
Фото: Shutterstock Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией КНР
Статьи
Pro
Золотые акции: что изменить в законе, чтобы улучшить бизнес-климат
Статьи
Pro
Какие приемы помогут лучше понимать своих клиентов: лекция профессора MBA
Лекция
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции

О планах отправить своих сыновей в зону спецоперации Кадыров сообщил еще в начале октября. Он заявил, что их военная подготовка началась еще с малых лет, и потому его сыновья «готовы применить свои навыки» в зоне СВО. Глава Чечни утверждал, что подростки сами хотят попасть на передовую, и он «только приветствует» их стремление.

«Всегда считал, что главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира — готовься к войне», — писал Кадыров 3 октября.

Республика Ичкерия — самопровозглашенное государство, образованное в 1991 году после распада СССР на территории бывшей Чечено-Ингушской автономной республики. Это произошло в нарушение российского законодательства. Провозглашение Ичкерии спровоцировало затяжной военный конфликт между правительством России и сепаратистами, в декабре 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ о восстановлении конституционного порядка, после чего в республику вошли российские войска.

Ичкерия прекратила свое существование после второй чеченской войны в 2000 году.

Накануне Верховная Рада Украины одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии. В документе она называлась «временно оккупированной территорией России»

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина
Рамзан Кадыров Украина зона спецоперации несовершеннолетние

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров заявил о скорой отправке трех сыновей в зону спецоперации
Политика
Кадыров назвал отличным решением введение военного положения в регионах
Политика
Кадыров пообещал, что на Украине «мало не покажется никому»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter