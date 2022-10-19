Три несовершеннолетних сына Кадырова приехали в зону спецоперации

Кадыров прикрепил с сообщению видеозапись, где его дети, сидя в траншее, стреляют из пулеметов и РПГ в военном обмундировании. Он заявил, что они «ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов» уже несколько дней

Три сына главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам приехали в зону спецоперации на Украине. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Подростки сразу же взялись за дело, «как и подобает чеченским воинам», заявил глава региона. По словам Кадырова, «Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам».

«Также, пользуясь случаем, они обратились к находящимся на той стороне <...> [чеченцам] с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою», — написал он.

К своему сообщению Кадыров прикрепил видеоролик, на котором его сыновья в военном обмундировании стреляют из РПГ и пулемета сидя в траншее.

«Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов (Чеченская республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России. — РБК), попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков. <...> [Ахмат, Зелимхан и Адам] пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку», — добавил глава Чечни.

Детей сопровождала старшая дочь главы Чечни, министр культуры республики, 23-летняя Айшат Кадырова. Вместе с ней они посетили штабное совещание бойцов батальона «Запад — Ахмат», который участвует в боевых действиях на Украине.

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О планах отправить своих сыновей в зону спецоперации Кадыров сообщил еще в начале октября. Он заявил, что их военная подготовка началась еще с малых лет, и потому его сыновья «готовы применить свои навыки» в зоне СВО. Глава Чечни утверждал, что подростки сами хотят попасть на передовую, и он «только приветствует» их стремление.

«Всегда считал, что главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира — готовься к войне», — писал Кадыров 3 октября.