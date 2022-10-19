Три несовершеннолетних сына Кадырова приехали в зону спецоперации
Три сына главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам приехали в зону спецоперации на Украине. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
Подростки сразу же взялись за дело, «как и подобает чеченским воинам», заявил глава региона. По словам Кадырова, «Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам».
«Также, пользуясь случаем, они обратились к находящимся на той стороне <...> [чеченцам] с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою», — написал он.
К своему сообщению Кадыров прикрепил видеоролик, на котором его сыновья в военном обмундировании стреляют из РПГ и пулемета сидя в траншее.
«Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов (Чеченская республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России. — РБК), попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков. <...> [Ахмат, Зелимхан и Адам] пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку», — добавил глава Чечни.
Детей сопровождала старшая дочь главы Чечни, министр культуры республики, 23-летняя Айшат Кадырова. Вместе с ней они посетили штабное совещание бойцов батальона «Запад — Ахмат», который участвует в боевых действиях на Украине.
О планах отправить своих сыновей в зону спецоперации Кадыров сообщил еще в начале октября. Он заявил, что их военная подготовка началась еще с малых лет, и потому его сыновья «готовы применить свои навыки» в зоне СВО. Глава Чечни утверждал, что подростки сами хотят попасть на передовую, и он «только приветствует» их стремление.
«Всегда считал, что главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира — готовься к войне», — писал Кадыров 3 октября.
Республика Ичкерия — самопровозглашенное государство, образованное в 1991 году после распада СССР на территории бывшей Чечено-Ингушской автономной республики. Это произошло в нарушение российского законодательства. Провозглашение Ичкерии спровоцировало затяжной военный конфликт между правительством России и сепаратистами, в декабре 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ о восстановлении конституционного порядка, после чего в республику вошли российские войска.
Ичкерия прекратила свое существование после второй чеченской войны в 2000 году.
Накануне Верховная Рада Украины одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии. В документе она называлась «временно оккупированной территорией России»