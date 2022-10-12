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Кадыров заявил об уверенности в успехе СВО под командованием Суровикина

Российская спецоперация на Украине под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина завершится успешно, заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы знакомы с Сергеем Владимировичем очень давно, уже 15 лет. За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам», — сказал он в аудиосообщении.

Кадыров пожелал Суровикину счастья, успехов, здоровья и реализации всех идей.

Кадыров поздравил командующего с днем рождения. 11 октября генералу армии Суровикину исполнилось 56 лет. Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства лично звонил Суровикину, чтобы поздравить его.

За несколько дней до этого министр обороны Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. До назначения 8 октября такую должность ведомство не упоминало. Кадыров и руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин положительно отнеслись к назначению генерала.

С июня 2022 года Минобороны России упоминало Суровикина как командующего Южной группировкой войск, действующей в районе спецоперации на Украине.

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