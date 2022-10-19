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В Белгороде две улицы остались без света из-за отключения трансформатора

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В Белгороде две улицы — Губкина и бульвар Первого Салюта — остались без электроснабжения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, причиной стало отключение трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения.

На устранение последствий понадобится полтора часа, заявил глава региона.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео очевидцев, на которых видно, как за многоэтажным домом поднимается дым.

Утром 19 октября Гладков сообщил, что Белгород подвергся обстрелу и снаряд попал в один из объектов инфраструктуры. Он заявил, что разрушения не повлияют на работу энергообеспечения города.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах с начала российской военной операции на Украине, на фоне напряженной ситуации в зоне боевых действий их число увеличилось. По данным властей, за минувшие сутки, 18 октября, Белгородская область подвергалась обстрелам три раза. На следующий день Гладков сообщил, что при атаке села Шебекино (находится у границы с Харьковской областью Украины) пострадали три человека.

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